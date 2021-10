Paris (AFP). Deezer veut entrer en bourse pour consolider sa position dans le streaming musical

Le groupe français Deezer, un des pionniers de la musique en streaming, a annoncé mardi son projet d'introduction à la Bourse de Paris, avec l'objectif de "consolider sa position" sur le marché de la musique en ligne. "Cette introduction en Bourse est une étape importante pour Deezer à un moment décisif pour l'industrie musicale. Le marché de la musique en streaming, encore jeune, connaît maintenant une croissance accélérée. Il est appelé à devenir le principal canal de distribution musicale", déclare Hans-Holger Albrecht, directeur général de Deezer, dans un communiqué. A rebours de ses consoeurs de la "French Tech" comme BlablaCar ou Sigfox qui ont préféré financer leur besoin de capitaux auprès de fonds privés, Deezer a choisi l'introduction en bourse pour "consolider sa position" sur un marché de la musique en pleine mutation. "La société est arrivée à une certaine maturité. En terme d'actionnariat, l'introduction en bourse permet d'avoir accès à une base plus diversifiée et plus internationale. Cela devrait aussi donner une visibilité plus importante à la société", a expliqué à l'AFP Simon Baldeyrou, directeur des opérations de Deezer. Fondée en 2007, le jeune pousse avait réalisé sa dernière levée de fonds en 2012 auprès du milliardaire russo-américain Len Blavatnik pour un montant de 100 millions d'euros. Avec 6 millions d'abonnés et 16 millions d'utilisateurs uniques par mois, Deezer a besoin d'accélérer son développement notamment à l'international tant la concurrence sur le marché du streaming musical devient vive. Son principal concurrent, le suédois Spotify, revendique 75 millions d'utilisateurs dont 20 millions pour sa version payante et est valorisé à plus de 8 milliards de dollars, tandis que le géant américain Apple a lancé son service de streaming musical le 30 juin. Selon un bilan établi début septembre par le principal syndicat de producteurs de disques français, les revenus issus de l'écoute des morceaux en ligne (streaming) représentent désormais "la moitié du chiffre d'affaires des ventes physiques" (CD, vinyles) en France, avec 58,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 42% sur un an. Deezer a enregistré en 2014 un bond de son chiffre d'affaires de 53%, à 142 millions d'euros.

