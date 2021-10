San Francisco (AFP). Apple lance fin juin son nouveau service de musique en streaming

Apple a annoncé lundi le lancement fin juin d'un nouveau service payant de musique en streaming, baptisé Apple Music, qui comprendra également une station de radio et une plateforme permettant des interactions entre les artistes et leurs fans. Le patron d'Apple, Tim Cook, a affirmé que ce service allait ouvrir "un nouveau chapitre dans la musique" et "changer pour toujours la manière (d'y) accéder", lors de la conférence annuelle pour les développeurs organisée par le groupe informatique américain à San Francisco (WWDC). Apple Music sera lancé fin juin dans plus de 100 pays. Il sera disponible au départ uniquement sur les appareils Apple, mais une version compatible avec le système d'exploitation mobile Android, conçu par le rival Google et utilisé par de nombreux fabricants d'appareils dans le monde, est également annoncée pour l'automne. Apple Music ambitionne de rassembler en une seule application "tous les moyens d'aimer la musique", a détaillé le producteur Jimmy Iovine, co-fondateur avec le rappeur Dr Dre de la société Beats, rachetée par Apple l'an dernier. Beats, qui à 3 milliards de dollars était l'achat le plus coûteux de l'histoire du groupe à la pomme, a fourni une partie des technologies utilisées par le nouveau service. Apple Music donnera ainsi accès à un service de musique à la demande en streaming (ou en flux sans téléchargement), qui sera piochée dans la collection privée de l'utilisateur ou dans le catalogue de la boutique d'Apple iTunes. A ce service s'ajouteront une radio mondiale en direct 24 heures sur 24 baptisée Beats 1, et une plateforme sociale (Connect) où les artistes pourront partager les paroles de leurs chansons, des photos ou des vidéos, et même des nouveaux titres, que les fans pourront de leur côté partager et commenter. Après une période d'essai gratuite de trois mois, le service sera facturé à 9,99 dollars par mois. Apple a aussi prévu un abonnement familial, couvrant jusqu'à six personnes, pour 14,99 dollars.

