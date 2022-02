Lagos (AFP). Nigeria: le chef de Boko Haram dément avoir été tué ou remplacé

Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a démenti avoir été tué ou remplacé à la tête du groupe islamiste nigérian dans un message audio diffusé dimanche que lui attribuent des experts en sécurité. "Je suis toujours vivant et je ne suis pas mort. Et je ne mourrai pas avant que mon heure soit arrivée, au bon vouloir d'Allah", se vante Abubakar Shekau dans un message de huit minutes diffusé sur les réseaux sociaux en haoussa, la langue la plus parlée dans le nord du Nigeria.

