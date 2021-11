Lagos (AFP). Nigeria: des dizaines de morts dans les attentats-suicides de Boko Haram

Des dizaines de personnes ont été tuées vendredi par six kamikazes lors d'une attaque des islamistes de Boko Haram à Zabarmari, à 10 kilomètres de Maiduguri dans le nord-est du Nigeria, a affirmé samedi l'armée nigériane. "Un total de six kamikazes se sont fait exploser faisant des dizaines de morts et de nombreux blessés, un soldat a également été tué", a affirmé l'état-major de l'armée dans un communiqué, au lendemain d'une attaque du groupe islamistes dans la banlieue de Maiduguri, capitale de l?État de Borno. L'armée dit avoir, après l'assaut, mis la main sur une jeep remplie de bombes artisanales. "Des experts militaires en explosifs, assistés par des démineurs de la police, continuent à rechercher avec vigilance des engins explosifs qui auraient pu être dissimulés dans la zone ou qui n'auraient pas explosé", précise le communiqué. Vendredi soir, l'armée avait dépêché des troupes de Maiduguri à Zabarmari, où les soldats s'étaient engagés dans de violents combats contre les islamistes de Boko Haram. Les troupes ont également dû se battre pour empêcher les assaillants de pénétrer dans Maiduguri, cible régulière du groupe armé. De nombreux résidents de Zabarmari ont d'ailleurs fui vers Maiduguri pour échapper à l'attaque. Par ailleurs, des témoins ont indiqué à l'AFP samedi que Boko Haram avait lancé plusieurs femmes kamikaze au milieu des villageois en fuite, tuant et blessant de très nombreux civils. En plein ramadan, le Nigeria, avec plus de 200 personnes tuées par Boko Haram en trois jours, vit sa pire semaine depuis que le nouveau président, Muhammadu Buhari, a pris ses fonctions le 29 mai. La vague d'attaques, qui a débuté mercredi soir, a touché plusieurs villages de l?État de Borno, épicentre de l'insurrection de Boko Haram, désormais affilié au groupe État islamique.

