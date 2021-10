Basket : Ifs fonce vers les play-off

À quatre journées de la fin de la saison et avec un match de moins que leurs adversaires, elles se sont ouvert un beau chemin vers les barrages. « Tout est encore possible, indique le coach ifois Mikaël Déjardin. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra absolument gagner un match ultra-capital samedi (12 mars, contre Brest) et un autre derrière. »

Contre Ouistreham, Ifs a dû batailler pendant 40 minutes pour sortir vainqueur. À égalité après dix minutes (17-17) puis trente minutes (49-49), les deux équipes ont fini par se départager dans le money time. « Notre adversaire a eu les balles pour l'emporter, mais nous avons bien défendu et nous avons été adroites quand il le fallait », note Mikaël Déjardin. Le club de la banlieue caennaise devra néanmoins élever son niveau de jeu face à son premier poursuivant breton pour s'assurer quasiment d'une place sur le podium.