Séoul (AFP). La Corée du Nord menace la Corée du Sud d'attaques imminentes

La Corée du Nord a menacé Séoul samedi de frappes militaires "aveugles" si elle n'arrêtait pas sa guerre de propagande diffusée par haut-parleurs de l'autre côté de la frontière, et a menacé les Etats-Unis d'attaques à l'arme nucléaire. Ces menaces interviennent alors que la péninsule connaît un regain de tensions à la suite d'une attaque à la mine antipersonnel imputée par Séoul à Pyongyang, et de l'annonce d'un prochain exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Elles coïncident également avec le 70e anniversaire de la libération de la péninsule après la capitulation du Japon en 1945, dont les célébrations avaient suscité l'espoir d'un début de rapprochement entre les deux Corées. Mais les deux pays sont au contraire tombés dans une spirale de reproches mutuels. La Corée du Sud a ordonné cette semaine la reprise de la guerre de propagande à la frontière avec la Corée du Nord en représailles à des explosions de mines le 4 août dans lesquelles deux de ses soldats ont été mutilés. Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que les haut-parleurs installés à la frontière allaient reprendre du service pour la première fois depuis 11 ans et diffuser des messages dénonçant les provocations nord-coréennes. Pyongyang, qui a démenti vendredi avoir joué le moindre rôle dans ces explosions, a exigé que Séoul arrête sa guerre de propagande sous peine de déclencher une action militaire sous la forme de "frappes aveugles", a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le pays détenteur de l'arme nucléaire a également menacé samedi les Etats-Unis d'une "très forte riposte militaire" si l'exercice conjoint annuel à grande échelle prévu à partir de lundi, était maintenu. Des dizaines de milliers de soldats seront mobilisés pendant deux semaines pour cette opération qui est en fait une simulation par ordinateur d'une invasion de la Corée du Sud par le Nord. Mettant encore un peu plus de distance avec son voisin du sud, la Corée du Nord a annoncé samedi qu'elle reculait de 30 minutes son heure officielle, pour se démarquer de l'heure imposée par le colon japonais après l'invasion de la péninsule en 1910.

