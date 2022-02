Ferguson (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: L'hommage à Michael Brown dégénère à Ferguson avec au moins un blessé

Au moins un manifestant a été blessé tandis que des coups de feu ont été tirés à Ferguson dimanche soir, à l'issue d'une manifestation qui avait démarré dans le calme en hommage à Michael Brown, un Noir abattu par un policier blanc il y a un an dans cette ville du Missouri (centre). La police de St Louis a annoncé qu'un policier avait ouvert le feu après s'être trouvé sous "des tirs nourris" et des photos sur Twitter ont montré deux véhicules de police avec des impacts de balles. Un journaliste de l'AFP a entendu une vingtaine de tirs et a vu un manifestant en sang allongé sur le sol. Des médias locaux ont rapporté qu'une personne avait été hôspitalisée. La manifestation, qui a rassemblé quelque 300 personnes en hommage au jeune Noir, s'était déroulée dans le calme dans la journée, mais une cinquantaine de casseurs a saccagé en soirée un magasin et s'est opposée aux forces de police antiémeute. Plus tôt dimanche, les manifestants, portant pour beaucoup des t-shirts à l'effigie du jeune homme mort à 18 ans, ont observé quatre minutes trente de silence pour symboliser les quatre heures et demie pendant lesquelles le corps de Michael Brown était resté dans la rue, face contre terre, avant d'être transporté à la morgue. Deux colombes blanches ont été lâchées au-dessus de la foule, où se trouvait la famille de Michael Brown et ses proches, pour marquer l'anniversaire de sa mort, le 9 août 2014. "Arrêtez de tuer les enfants noirs" pouvait-on lire sur une pancarte, où étaient dessinées deux pistolets barrés comme en signe d'interdiction. "Black lives matter" ("la vie des Noirs compte"), était-il écrit à la main sur une autre, du nom du mouvement apparu après la mort de Michael Brown. Les manifestants ont ensuite entamé une marche silencieuse jusqu'à une église qui avait servi de refuge lors des violentes émeutes ayant agité Ferguson en novembre 2014, après l'annonce de l'abandon des poursuites contre le policier blanc. Dimanche, le père de Michael Brown a fait part de sa reconnaissance aux nombreux manifestants. "Si vous n'étiez pas là, ça aurait fini caché sous le tapis. Alors je veux simplement dire à tous tout mon amour", a-t-il lancé à la foule. A New York, des dizaines de personnes se sont rassemblées à Union Square pour une veillée en hommage à Michael Brown, en solidarité avec les manifestants de Ferguson et pour appeler à de nouvelles manifestations contre les violences policières envers les minorités. Une centaine de manifestants s'était auparavant retrouvés à Brooklyn pour un "die-in" (action pendant laquelle les participants simulent la mort), a constaté un photographe de l'AFP. Quelques personnes ont été arrêtées par la police. - Timides progrès - Le décès de Michael Brown avait ravivé des tensions raciales qui se sont depuis encore exacerbées aux Etats-Unis au fil d'affaires de brutalités policières envers des Noirs, déclenchant une vague de colère et d'indignation. Vendredi, un policier a encore abattu un étudiant noir de 19 ans non armé, Christian Taylor, qui avait foncé avec sa voiture dans la vitrine d'un concessionnaire automobile au Texas (sud). Un an après la mort de Michael Brown, Cornell William Brooks, le président de la NAACP, plus importante association de défense des droits civiques des Noirs américains, a estimé que les réformes législatives qui permettraient notamment d'obliger la police à rendre plus de comptes et de mieux former ses agents avancent à un rythme "extrêmement lent", dimanche lors d'un entretien sur la chaîne CBS. Barack Obama a rejeté les critiques accusant le premier président américain noir de ne pas avoir assez lutté contre le racisme au cours de ses deux mandats. "Je me sens pris d'une grande urgence pour accomplir autant que possible" avant de quitter le pouvoir en janvier 2017, a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à la radio NPR, dont des extraits ont été diffusés dimanche. A Ferguson, plusieurs centaines de personnes menées par le père de Michael Brown et ses proches avaient déjà défilé pacifiquement samedi.

