Vélizy-Villacoublay (France) (AFP). Hollande très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle en France

François Hollande s'est dit "très heureux d'accueillir" l'ex-otage Isabelle Prime "chez elle, en France" à son arrivée vendredi soir sur la base militaire de Villacoublay, près de Paris, en présence du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. "Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France. Elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile", a salué le président de la République devant la presse. Il a également indiqué avoir "appelé au téléphone" le sultan d'Oman Qaboos Ibn Saïd, "juste avant" l'arrivée de l'ex-otage en France, pour "lui dire la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman" pour aider à cette libération. Le chef de l'Etat a également félicité "les services français, ceux qu'on ne voit pas, qui travaillent dans l'ombre et qui permettent qu'on puisse avoir ce résultat". En présence du père et de la mère d'Isabelle Prime, il a aussi dit "combien la famille d'Isabelle a été admirable. Admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération : faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, au centre de crise". Enfin, soulignant que la France "fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants", il a rappelé que "néanmoins, les ressortissants français dans des zones à risque doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer". Souriante et émue, Isabelle Prime, la dernière otage française, qui était retenue depuis le 24 février au Yémen, a retrouvé sa famille vendredi soir sur la base militaire de Villacoublay.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire