Manu da Costa : Quevilly Rouen Métropole doit "faire au moins aussi bien que l'an passé"

Vous avez disputé pour l'instant quatre matchs de préparation pour un bilan d'une victoire, un match nul et deux défaites. Comment jugez-vous votre préparation ?

Elle est très positive. Nous avons beaucoup et bien travaillé. Lors d'une préparation, il y a toujours une grande appréhension quant aux blessures. Et là, il n'y en a pas eu de majeure. Tout se met en place tranquillement. Il faut également comprendre que 60% de l'effectif a été renouvelé et je n'ai jamais pu aligner une équipe type car j'ai dû mettre certains joueurs au repos à chaque fois.

Etes-vous satisfait des recrues ?

Oui, le groupe vit bien, ils sont contents d'être tous ensemble. Brice Tié Bi vient de signer, c'est officiel et Jean-Paul Mendy sera bien avec nous. Le recrutement est clos.

Vous venez d'encaisser deux lourdes défaites contre des équipes de National (0-4 contre Amiens et 0-3 contre Chambly). Jouer contre des équipes évoluant à un échelon supérieur ne risque-t-il pas d'affaiblir le moral des joueurs ?

L'analyse des résultats, c'est pour le supporter. Moi, j'analyse le contenu, l'état de forme des uns et des autres pour être prêt à 100% le jour J. Je préfère jouer nos matchs de préparation contre des grosses équipes que contre des DH. J'ai envie de mettre l'équipe dans la difficulté pour qu'on évite de s'installer dans un petit confort.

Avez-vous une tactique et une équipe type dans la tête ?

Dans la tête, oui. Mais je n'ai jamais pu jouir de tout mon effectif sur un match car j'ai préféré en mettre certains au repos pour ne prendre aucun risque. Nous avons travaillé sur trois schémas en amont.

Qui sera le capitaine ?

Il n'y a pas de raison d'en changer par rapport à l'année dernière, ce sera Joris Colinet.

Dix recrues sont venues s'ajouter aux cadres qui sont restés (Joris Colinet, Mathieu Géran, Anthony Rogie, Jordan Gobron, David Biaou...). C'est un effectif taillé pour la montée ?

C'est un effectif taillé pour jouer le haut du tableau. Cela va être un championnat très compliqué mais nous sommes armés pour y faire face. Nous voulons faire au moins aussi bien que l'an dernier.

Pratique. Vendredi 31 juillet, à 20h, match de préparation contre Boulogne-sur-Mer (National) à l'extérieur.

Samedi 15 août, à Troyes, premier match de la saison de CFA contre la réserve du club de l'Aube.