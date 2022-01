Jérusalem (AFP). Bébé palestinien tué: l'OLP tient Israël entièrement responsable

Les Palestiniens ont dit vendredi tenir le gouvernement israélien pour "entièrement responsable" de la mort d'un bébé palestinien brûlé vif par des colons israéliens, y voyant la "conséquence directe" de l'"impunité" accordée selon eux par les autorités israéliennes aux colons. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'armée israélienne ont dénoncé vendredi un acte "terroriste", qualificatif rarement attribué aux attaques anti-palestiniennes. Mais cela n'a pas convaincu Saëb Erakat, numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), selon qui "on ne peut dissocier cette attaque barbare" d'un" gouvernement qui représente une coalition pour la colonisation et l'apartheid".

