Jérusalem (AFP). Jérusalem-Est: des policiers israéliens entrent à al-Aqsa, heurts avec des Palestiniens

Des policiers israéliens sont entrés dimanche matin à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est, occupée et annexée, pour déloger des Palestiniens qui s'y sont barricadés, a annoncé la police. Il est extrêmement rare que des policiers israéliens pénètrent à l'intérieur de cette mosquée, le troisième lieu saint de l'islam. Les heurts ont été déclenchés par la venue dans la nuit de juifs ultra-orthodoxes qui voulaient prier sur l'esplanade des Mosquées qu'ils appellent Mont du temple. Selon un communiqué de la police, "des émeutiers masqués ont commencé a jeter des pierres et des projectiles de l'intérieur de la mosquée en direction des polciers, dont certains ont été blessés". "Pour prévenir une escalade et des heurts, la police est entrée quelques mètres dans l'édifice et fermé les portes de la mosquée afin de rétablir l'ordre."

