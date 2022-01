Vallauris (France) (AFP). Nice: arrivée du roi saoudien, plage fermée à Vallauris devant sa villa

Le roi d'Arabie saoudite a atterri samedi en fin d'après-midi à Nice, avant de rallier sa propriété de Vallauris (Alpes-Maritimes)surplombant une plage privée désormais interdite d'accès, a-t-on appris auprès de la préfecture. Les deux Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines ont atterri ce samedi à 18h05 et 18h25 à l'aéroport de Nice Côte d?Azur, avec à leur bord le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et sa suite, a indiqué à l?AFP cette même source. Après une cérémonie d?accueil à l?aéroport, en présence notamment de l?ambassadeur d?Arabie Saoudite en France et du préfet des Alpes-Maritimes Adolphe Colrat, le monarque saoudien et sa suite ont pris la direction de Vallauris Golfe-Juan. Une Mercedes blanche précédée de deux motards de la police nationale et suivie d?une ambulance est entrée dans la villa de Vallauris peu après 19h pendant que la circulation était interrompue pendant quelques minutes sur la route qui longe la demeure royale, a constaté un journaliste de l'AFP. D'autres berlines de luxe regroupées en cortèges ont suivi peu après, en présence des forces de l'ordre. Par arrêté préfectoral, l?accès au littoral voisin de la villa royale, notamment de la plage publique de la Mirandole, a été interdit au public samedi matin. L'arrêté ne devait initialement entrer en vigueur qu?à l?arrivée du roi, mais des risques d?occupation de la plage par des personnes contestant la fermeture de cet espace public ont précipité la décision des autorités. Les policiers gardent l?accès à la plage et celui du sentier du littoral qui longe la villa. La navigation en mer est également interdite depuis samedi midi. Ces mesures devraient rester en vigueur le temps du séjour du monarque, une bonne partie du mois d'août. Environ un millier de ses compatriotes ont également pris leurs quartiers d?été dans les palaces de Cannes et d?Antibes. La venue est considérée comme une aubaine pour le commerce local, mais un désagrément pour les riverains, privés de plage. Une pétition en ligne contre la "privatisation" de la plage publique de la Mirandole, lancée par un élu de l'opposition de Vallauris, Jean-Noël Falcou, avait ainsi recueilli 110.000 signatures samedi en fin de journée.

