Vallauris (France) (AFP). Vallauris: après le départ du roi d'Arabie, la plage redevient publique

Des ouvriers démontent les installations controversées et de rares baigneurs replantent des parasols : à Vallauris, la minuscule plage située en contrebas de la propriété du roi d'Arabie saoudite est redevenue publique lundi, après le départ du monarque dimanche pour Tanger (Maroc). Fermée au public, car sous surveillance policière durant la visite de huit jours du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, l'anse de sable de la "Mirandole" non loin de Cannes est désormais rendue aux vacanciers. Cet endroit peu fréquenté, à l'écart des grandes plages de Golfe-Juan (station balnéaire de Vallauris) et accessible par un tunnel confidentiel passant sous une voie ferrée, est surtout connu des habitants de coquets immeubles à proximité. Des ouvriers démontent un échafaudage métallique qui devait servir à construire un escalier pour relier la villa royale à la plage. Un ascenseur métallique, peu esthétique, doit également être retiré, ainsi que la plate-forme en béton qui lui sert d'appui. Cette plate-forme coulée sans autorisation préalable, avant l'arrivée du roi, avait démarré la polémique voici plus de deux semaines. Jean-Paul, un retraité du cru, scrute l'ascenseur avec dédain: "C'est un caprice de milliardaire!". "Je pouvais comprendre qu'on privatise la plage pour une semaine, mais un mois cela aurait été trop", commente-t-il avant de poursuivre son chemin vers une crique de naturistes encore plus méconnue, à 200 mètres. "C'est un bon début", apprécie Jean-Noël Falcou, jeune conseiller municipal de Vallauris et instigateur d'une pétition contre l'interdiction d'accès de la plage, signée par 151.000 personnes "de la France entière". "Ce n'est pas parce qu'on est riche et puissant qu'on peut tout se permettre en France!", résume-t-il. Il croise une habituée de la crique, signataire de la pétition, Juliette, cheveux blancs et bikini fuchsia, qui jubile: "On va retrouver la plage!". Depuis huit jours, elle a dû marcher dix minutes jusqu'aux autres plages publiques. "Nous ne sommes vraiment pas nombreux à aller sur la plage de la Mirandole, on aurait très bien pu cohabiter avec la famille royale", argue-t-elle. - une plage peu fréquentée - De fait, peu de monde s'y prélassait lundi matin. Un couple de Dusseldorf intrigué par la présence de caméras cherchant vainement des baigneurs. Ou encore un Milanais et sa famille, qui aiment venir en France pour ses plages publiques alors que la côte italienne est largement privatisée. L'habituée, Juliette, s'insurge que certains accusent désormais les pétitionnaires d'avoir fait fuir le roi. Mais une source officielle saoudienne à Ryad a affirmé lundi à l'AFP que le nouveau souverain d'Arabie saoudite, 80 ans, n'a pas écourté son séjour en France et poursuit ses vacances à Tanger "conformément au programme". Le roi a "beaucoup de considération" pour le peuple français et les articles de presse sur les conditions de son séjour "n'ont pas été dérangeants", a assuré cette source, selon laquelle le souverain saoudien espère avoir l'opportunité de revenir l'an prochain. Philippe Castanet, sous-préfet de Grasse chargé de protéger le chef d'Etat, note qu'il a choisi la France pour ses premières vacances à l'étranger. Il a notamment reçu dans sa villa plusieurs patrons de grosses PME françaises faisant affaire en Arabie saoudite. Il admet néanmoins qu'une rumeur, démentie par la préfecture, sur une intervention royale visant à écarter une policière française de la plage a "blessé le roi". Le souverain s'est rendu dimanche à Tanger où il dispose d'une autre résidence, suivi d'environ 500 proches sur une délégation d'environ 1.500 personnes. Il était susceptible de séjourner en France jusqu'au 20 août, selon l'ambassade d'Arabie saoudite. Michel Chevillon, président du syndicat des hôteliers cannois, précise qu'une dizaine d'hôtels quatre ou cinq étoiles de Cannes hébergeait la délégation pour plusieurs millions d'euros. La plupart des chambres étaient bloquées jusqu'au 7 août ou jusqu'au 13 août. La délégation a plébiscité les boutiques cannoises, mais aussi les chocolatiers et pharmacies de la ville. "Certains ont fait leur chiffre d'affaires annuel en une semaine".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire