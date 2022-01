Modane (France) (AFP). Tour de France: départ de la 20e étape donné vers le vrai final, l'Alpe d'Huez

160 coureurs ont pris le départ samedi à 13h18 à Modane de la 20e et avant-dernière étape du Tour de France qui les mène vers l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez (110 km). Ce sera la dernière occasion pour le Colombien Nairo Quintana de tenter de ravir le maillot jaune au Britannique Chris Froome. La tâche s'annonce ardue. Mis en difficulté vendredi dans le final de La Toussuire, le leader de l'équipe Sky possède encore 2 minutes et 38 secondes d'avance sur son dauphin. L'étape est courte mais très difficile. A la veille du défilé parisien, la course propose deux ascensions hors catégorie. D'abord, la Croix-de-Fer (au lieu du Galibier, dont la descente est impraticable à hauteur du barrage du Chambon), escaladée par son versant de Saint-Sorlin-d'Arves. Le grand col savoyard (29 km à 5,2%) est abordé après 25 kilomètres dans la vallée de la Maurienne. Le sommet, à 2.067 mètres, est distant de 54,5 kilomètres de l'arrivée, avant la longue descente et la traversée de vallée de la Romanche jusqu'à Bourg-d'Oisans. Arrivent alors les 21 virages numérotés de la mythique montée vers "l'Alpe", sur 13,8 kilomètres à 8,1% de pente moyenne, menant à l'altitude de 1.850 mètres, là où le Tour est déjà arrivé à 28 reprises. La dernière fois, en 2013, le Français Christophe Riblon s'était imposé en solitaire et Nairo Quintana (4e de l'étape) avait précédé de 1 min 06 sec le maillot jaune Chris Froome, pénalisé après coup de 20 secondes pour ravitaillement non autorisé.

