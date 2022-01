La Toussuire (France) (AFP). Tour de France: le vrai final à l'Alpe d'Huez

Le vrai final du Tour a lieu samedi sur les pentes de l'Alpe d'Huez, en conclusion de la 20e et avant-dernière étape longue de 110,5 kilomètres à partir de Modane. A la veille du défilé parisien, la course propose deux ascensions classées hors catégorie. D'abord, la Croix-de-Fer (au lieu du Galibier, dont la descente est impraticable à hauteur du barrage du Chambon), escaladée par son versant de Saint-Sorlin-d'Arves. Le grand col savoyard (29 km à 5,2 %) est abordé après 25 kilomètres dans la vallée de la Maurienne. Le sommet, à l'altitude de 2.067 mètres, est distant de 54,5 kilomètres de l'arrivée, avant la longue descente et la traversée de vallée de la Romanche jusqu'à Bourg-d'Oisans. Les 21 virages numérotés de la mythique montée, sur 13,8 kilomètres (à 8,1 % de pente moyenne), mènent à l'altitude de 1.850 mètres, où le Tour est déjà arrivé à 28 reprises. Lors de sa dernière venue, Christophe Riblon s'était imposé en solitaire et Nairo Quintana (4e de l'étape) avait précédé de 1 min 06 sec le maillot jaune Chris Froome, pénalisé après coup de 20 sec pour ravitaillement non autorisé. Départ de Modane à 13h10 (départ réel à 13h15), arrivée à L'Alpe d'Huez vers 16h32 (prévision à 34 km/h de moyenne).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire