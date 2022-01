Saint-Jean-de-Maurienne (France) (AFP). Tour de France: un concentré de haute montagne pour la 19e étape

Le Tour s'offre un concentré de haute montagne, vendredi, dans la 19e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et La Toussuire. En 138 kilomètres à peine dans le département de la Savoie, le format propose trois ascensions avant l'arrivée au sommet dans la station de La Toussuire, distante d'une vingtaine de kilomètres du départ donné dans la vallée de la Maurienne. La course aborde dès le départ l'inédit col du Chaussy (1re catégorie) puis, après la descente et un court aller-retour dans la vallée, l'unique col hors catégorie du jour, la Croix-de-Fer (22,4 km à 6,9 %, Km 83), escaladée par le redouté versant du Glandon. Le petit col du Mollard (2e catégorie) entrecoupe la descente en deux parties avant l'ascension finale longue de 18 kilomètres (à 6,1 de pente moyenne) et classée en première catégorie jusqu'à l'altitude de 1705 mètres. La station de Jean-Pierre Vidal, champion olympique de slalom en 2002, dans le massif des Sybelles, accueille le Tour pour la troisième fois. Lors de la précédente arrivée en 2012, Pierre Rolland avait gagné l'étape avec 55 secondes sur le groupe de poursuite (Pinot, Froome). Départ de Saint-Jean-de-Maurienne à 13h20 (départ réel à 13h25), arrivée à La Toussuire vers 17h45 (prévision à 32 km/h de moyenne).

