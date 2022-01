Pra-Loup (France) (AFP). Tour de France: abandons de Van Garderen et Kwiatkowski

L'Américain Tejay van Garderen (BMC), qui occupait la troisième place du classement général, a abandonné mercredi le Tour de France, dans la 17e étape reliant Digne-les-Bains à Pra-Loup. Le champion du monde, le Polonais Michal Kwiatkowski (Etixx), a également abandonné. Van Garderen, malade, a été distancé dès la première montée de cette première étape alpestre, au lendemain de la journée de repos à Gap. L'Américain a appelé ensuite la voiture médicale pour se faire soigner. Il est parvenu à recoller au peloton, en profitant d'un ralentissement, avant d'être définitivement lâché dans le col de la Colle Saint-Michel à plus de 70 kilomètres de l'arrivée. Van Garderen, à bout de forces, a été réconforté par son directeur sportif Yvon Ledanois au moment de son arrêt. Au départ des 161 kilomètres, "TVG" pointait à 3 min 32 sec du maillot jaune, le Britannique Chris Froome, et à 22 secondes du Colombien Nairo Quintana. Le coureur du Colorado, qui est âgé de 26 ans, s'est classé à deux reprises cinquième du Tour, en 2012 et 2014. Il n'avait encore jamais abandonné dans la Grande Boucle. D'autres abandons, ceux du Français Jérôme Coppel (IAM), de l'Irlandais Sam Bennett (Bora) et de l'Australien Nathan Haas (Cannondale), ont également été enregistrés dans cette première étape de montagne dans les Alpes, au lendemain de la journée de repos.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire