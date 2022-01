Pra-Loup (France) (AFP). Tour de France: abandon de Tejay van Garderen

L'Américain Tejay van Garderen (BMC), qui occupait la troisième place du classement général, a abandonné mercredi le Tour de France, dans la 17e étape reliant Digne-les-Bains à Pra-Loup. Van Garderen, malade, a été distancé dès la première montée de cette première étape alpestre, au lendemain de la journée de repos à Gap. L'Américain a appelé ensuite la voiture médicale pour se faire soigner. Il est parvenu à recoller au peloton, en profitant d'un ralentissement, avant d'être définitivement lâché dans le col de la Colle Saint-Michel à plus de 70 kilomètres de l'arrivée. Van Garderen, à bout de forces, a été réconforté par son directeur sportif Yvon Ledanois au moment de son arrêt. Au départ des 161 kilomètres, "TVG" pointait à 3 min 32 sec du maillot jaune, le Britannique Chris Froome, et à 22 secondes du Colombien Nairo Quintana. Le coureur du Colorado, qui est âgé de 26 ans, s'est classé à deux reprises cinquième du Tour, en 2012 et 2014. Il n'avait encore jamais abandonné dans la Grande Boucle.

