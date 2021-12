Paris (AFP). Météo: levée de la vigilance orange orages dans 35 départements

Météo France a levé dimanche matin la vigilance orange encore en vigueur dans 35 départements pour les orages, qui ont provoqué l'évacuation d'un camp scout, des inondations de caves ou encore une interruption de trafic ferroviaire. Dans son bulletin de 06h00, Météo France note que "quelques rafales de vent ont été observées, comme 92 km/h sur Aurillac ou 70 km/h sur Clermont-Ferrand, et dans le Tarn-et-Garonne, on a enregistré de 80 à 90 km/h, jusqu'à 105 km/ à Lauzerte". L'agence, qui avait placé jusqu'à 40 départements en vigilance orange "orages", des Pyrénées au quart nord-est, a également levé l'alerte canicule pour le département du Rhône. Météo France prévoit des "orages isolés en journée sur le flanc est du pays, ainsi que sur le Massif Central, sans virulence particulière". Par précaution, quelque 15.000 scouts réunis à Strasbourg dans le cadre du rassemblement international "You're up!" ont dû passer une deuxième nuit dans la salle de spectacle du Zénith. Les jeunes garçons (scouts) et filles (guides), âgés pour la plupart entre 14 et 17 ans, avaient dû évacuer une première fois dans l'urgence leur camp samedi matin en pleine nuit, se faisant surprendre par un épisode orageux accompagné de bourrasques de vent qui avaient balayé des tentes et des installations. Une quinzaine de jeunes gens avaient été légèrement blessés (entorses, fractures ou luxations). Le cours normal du programme du rassemblement devait reprendre dès dimanche, a-t-on indiqué. En Haute-Loire, le trafic ferroviaire a été interrompu entre Firminy (Loire) et le Puy-en-Velay, des arbres étant tombés sur les voies après un violent orage accompagné de grêle. Selon la SNCF, la circulation des trains ne pourra reprendre que dimanche en milieu de journée. Samedi soir, les pompiers, encore très sollicités, avaient enregistré 150 interventions dans le département et une centaine dans celui voisin de la Loire, dont de nombreuses caves inondées, des arbres ou des pylônes tombés sur la chaussée. Ces incidents n'ont pas fait de victime.

