Paris (AFP). Orages: 40 départements en vigilance orange, phénomènes violents possibles

Météo France a placé samedi 40 départements allant des Pyrénées jusqu'au quart nord-est en vigilance orange "orages", pouvant provoquer des phénomènes violents, le département du Rhône étant à la fois en alerte orange "orages" et "canicule". Dans son bulletin de 16H00, Météo France a instauré un début de suivi "orages" dans 14 départements, ceux des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine. L'institut météorologique maintient également en vigilance orange "orages" 26 départements déjà suivis depuis le matin : ceux des régions Auvergne, Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées ainsi que l'Ain, la Dordogne, les Landes, la Loire, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et le Rhône. Un violent orage, accompagné de grêle, s'est abattu dans l'après-midi sur la Haute-Loire, et le trafic ferroviaire a été interrompu entre Firminy (Loire) et le Puy-en-Velay, des arbres étant tombés sur les voies. Selon la SNCF, la circulation des trains ne pourra reprendre que dimanche en milieu de journée. En Haute-Loire, les pompiers, très sollicités en début de nuit, ont enregistré 150 interventions et une centaine dans le département voisin de la Loire, dont de nombreuses caves inondées, des arbres ou des pylônes tombés sur la chaussée. Ces incidents n'ont pas fait de victime. "A partir de la soirée, les orages deviendront particulièrement actifs, voire violents sur le Midi-Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes. Ils s'étendront ensuite jusqu'à un grand quart nord-est", a indiqué Météo France. L'institut précise que cette situation orageuse d'été nécessite une vigilance particulière, en raison d'un risque élevé de phénomènes violents. "Des impacts de foudre, de fortes averses de grêle et de pluie, et de violentes rafales de vent sont attendus. L'activité orageuse ne s'atténuera que lentement dans la nuit de samedi à dimanche. Météo France précise que le suivi du département du Rhône en vigilance "canicule" est maintenu avec des "températures maximales de l'après-midi encore élevées" mais que toutefois "leur hausse est limitée par l'arrivée imminente des cellules orageuses".

