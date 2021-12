Paris (AFP). Météo: 40 départements en vigilance orange orages

Météo France a placé samedi 40 départements, allant des Pyrénées jusqu'au quart Nord-Est en vigilance orange "orages", le département du Rhône étant à la fois en alerte orange "orages" et "canicule". Dans son bulletin de 16H00, Météo France a instauré un début de suivi "orages" dans 14 départements, ceux des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine. L'institut météorologique annonce également le maintien de 26 départements en vigilance orange "orages" déjà suivis depuis ce matin : ceux des régions Auvergne, Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées ainsi que l'Ain, la Dordogne, les Landes, la Loire, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et le Rhône.

