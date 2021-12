Paris (AFP). France : retour progressif à la normale des trains entre Paris et le sud-ouest

Le trafic des trains entre Paris-Montparnasse et le sud-ouest reprenait progressivement vendredi soir après avoir été interrompu durant plusieurs heures à la suite d'un accident routier qui a provoqué l'affaissement d'un pylône de caténaire près d'Angoulême. A 22H00, "plus aucun train n'est bloqué" et "tous les voyageurs ayant choisi de partir ce soir ont pu monter dans des trains", a indiqué la SNCF qui prévoit un "trafic normal dès samedi matin 06H00". Au plus fort des perturbations, 32.000 voyageurs ont été bloqués en raison de l'arrêt total, à partir de 15H40, de la circulation des trains dans les deux sens, sur les axes Paris-Bordeaux-Irun (Espagne) et Paris-Bordeaux-Toulouse. La reprise partielle du trafic avait été annoncée vers 19H30. Dans la soirée, une vingtaine de TGV accusaient encore des retards entre 4 et 5 heures et quatre TGV ont été supprimés, a précisé la SNCF. Environ 32.000 passagers ont été "concernés", dans les trains en circulation ou dans les gares, selon une source proche du dossier. Selon la SNCF, 25 TGV ont été touchés et retenus ou réacheminés en gare. Aucun train n'est resté "en détresse", les TGV qui avaient dans un premier temps été bloqués sur les voies ont été "approvisionnés en eau" et tous étaient "climatisés". L'accident à l'origine de cette interruption est survenu vers 15h30 à Chalais, au sud d'Angoulême (Charente). "Une voiture a heurté un poteau d'alimentation électrique", selon la SNCF. "D'importants dégâts ont été constatés dans ce secteur", a ajouté le groupe, qui a interrompu le trafic "pour permettre à (ses) équipes d'intervenir". La voiture a fait une sortie de route et a "percuté un pylône supportant des caténaires qui sont tombées sur la voie", a précisé la gendarmerie. L'accident, qui s'est produit sur une route se trouvant en bordure de voie ferrée, n'a fait aucun blessé, a-t-elle précisé. Selon la même source, l'accident serait dû à la présence de graviers sur la chaussée. - remboursement exceptionnel des voyageurs bloqués - Selon la SNCF, deux autres incidents ont par ailleurs perturbé le trafic au même moment: des incendies, survenus aux abords des voies près de Vendôme et de Bordeaux. Ils ont nécessité l'intervention des pompiers mais ont été éteints. Sur le lieu de l'accident, la catenaire endommagée a été retirée par une grue aux alentours de 21H30, a constaté un photographe de l'AFP. Tous les voyageurs bloqués seront exceptionnellement remboursés à 100% du coût de leur voyage, a indiqué la porte-parole de la SNCF. Cet incident a provoqué la pagaille dans les gares, où plusieurs centaines de milliers de voyageurs étaient attendus ce week-end en raison des grands départs en vacances. A Montparnasse, les voyageurs tentaient en fin d'après-midi de se frayer un chemin devant les quais dans une chaleur tropicale, à la recherche d'informations, selon un journaliste de l'AFP sur place. "Pour Bordeaux il n'y a aucun train qui part!", criait vers 18H00 une employée de la SNCF. Bouée de piscine autour du cou et costume de ville, Hugo Journel prenait son mal en patience: "pour l'instant les infos sont contradictoires mais je pense que le train va être supprimé. On va dire au-revoir à notre week-end", explique le jeune homme. Partie à 15H23 de Montparnasse pour rejoindre Bordeaux, une journaliste de l'AFP se disait "dépitée": son train, bloqué d'abord au nord de Vendôme puis à quelques kilomètres plus loin, avait finalement rebroussé chemin pour revenir à Montparnasse. Plus de 30.000 bouteilles d'eau nont été distribuées, selon la SNCF.

