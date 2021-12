Londres (AFP). Coupe Davis: Simon met la France sur orbite contre la Grande-Bretagne

Gilles Simon, au terme d'une prestation maîtrisée de bout en bout, a surclassé James Ward pour offrir le premier point à la France contre la Grande-Bretagne en quarts de finale de la Coupe Davis, vendredi au Queen's. Vainqueur 6-4, 6-4, 6-1, le N.1 français, 11e mondial, n'avait pas le droit à l'erreur. Une défaite lors de ce duel inaugural à Londres contre le 89e mondial aurait presque sonné le glas des chances françaises, avant même le deuxième simple opposant Jo-Wilfried Tsonga à Andy Murray. Une victoire sur herbe contre la star britannique, quatre fois titré dans son jardin du Queen's et une fois à Wimbledon (2013), serait un immense exploit. Les Bleus savent donc qu'ils doivent avant tout éviter tout faux-pas contre les "boys" de Murray. En lieutenant fidèle, Ward avait déjà rendu de bons et loyaux services à l'équipe britannique. Peu référencé sur le circuit ATP, le 89e mondial sait en revanche se transcender en Coupe Davis. Son succès au panache lors d'un match dantesque (15-13 au 5e set) contre le grand serveur américain John Isner au premier tour, en mars à Glasgow (Ecosse), l'avait montré. Mais cette saison, Simon a gagné en solidité tant sur le plan individuel qu'en équipe nationale. Redevenu N.1 français après avoir accédé pour la première fois aux quarts de finale de Wimbledon, il avait vaincu ses démons en Coupe Davis en remportant un duel épique au premier tour contre l'Allemand Jan-Lennard Struff à Francfort. Avant cela, le Francilien, âgé de 30 ans, était surtout réputé pour craquer sous la pression de la "Coupe du monde" du tennis. Devant un public rapidement éteint, Simon a bombé le torse pour plier l'affaire en 1h47 et donner satisfaction à son capitaine Arnaud Clément, qui avait fait le choix de ménager Richard Gasquet, demi-finaliste à Wimbledon, pour cette première journée. Ward, 28 ans, n'a pas trouvé dans l'ambiance du Queen's le supplément d'âme qui lui aurait permis de renverser Simon. A force de commettre des fautes directes (52 contre 33 pour Simon), il a laissé son jeu se désagréger. - Simon solide sur son service - Le N.1 français a lui avancé sur la lancée de son épopée à Wimbledon. D'abord tendu, il a dû sauver une balle de break, la seule du match, pour égaliser à 1 jeu partout. Simon a appuyé sur le coup droit déficient de Ward pour prendre le dessus dans les échanges et pousser son adversaire à la faute. Après une défense rigoureuse du Français, Ward a raté un smash et offert le premier break de la partie à Simon (2-3). Sûr de ses forces au service (84% de points gagnés derrière sa première balle), celui-ci n'a plus offert la moindre opportunité de break à son adversaire, dont le jeu s'est détérioré au fil du match. Dans la deuxième manche, Simon a pris tôt l'engagement de Ward pour mener 2-1 sans être inquiété par la suite grâce à son jeu long. Quand il a semblé en danger, notamment au moment de servir pour le gain de cette deuxième manche (à 5-4, 15-30 pour Ward), le Français a trouvé la parade avec des premières balles efficaces. Hors sujet dans la troisième manche, l'Anglais n'a pu que regarder les jeux défiler.

