Londres (AFP). Coupe Davis: la France mal en point après sa défaite contre les frères Murray

La France est au bord de l'élimination en quarts de finale de la Coupe Davis après la défaite en double de Jo-Wilfried Tsonga et Nicolas Mahut contre les Britanniques Andy et Jamie Murray (4-6, 6-3, 7-6 (7/5), 6-1), samedi au Queen's (Londres). Les Bleus, finalistes de l'édition 2014, devront réussir un exploit dimanche lors du troisième simple contre Andy Murray, N.3 mondial, pour éviter la sortie de piste prématurée. Cette lourde tâche devrait revenir au N.1 tricolore (11e mondial) Gilles Simon à moins que le capitaine Arnaud Clément ne procède à un changement. La défaite dans le double, crucial, a presque sonné le glas des chances françaises au regard du passif des Français sur herbe contre Andy Murray, lauréat de Wimbledon en 2013 et quatre fois titré dans son jardin du Queen's. Nicolas Mahut est le seul à l'avoir battu sur cette surface, alors que Tsonga a encaissé vendredi sa cinquième défaite en cinq matches contre l'Ecossais sur gazon. Richard Gasquet (0-2), qui pourrait être aligné dimanche, et Simon (0-1) n'ont guère fait mieux. Les Bleus ont raté une belle occasion samedi. Ils rivalisaient avec la paire britannique avant de perdre le jeu décisif de la troisième manche qui leur a porté un coup fatal. Sur la balle de set, Andy Murray a répondu à un service puissant de Tsonga (à plus de 200 km/h) par un excellent retour sur la droite de Mahut qui a tenté un plongeon désespéré. En vain. Ce point a résonné comme un coup de massue sur la tête des Français qui avaient pourtant bien entamé la partie. Saignants sur les retours, ils avaient profité du manque d'automatismes des frères Murray pour breaker d'entrée. Mais après la perte du premier set, les Britanniques, qui n'avaient plus joué ensemble depuis 28 mois, ont retrouvé la complicité qui leur avait permis d'être titrés deux fois ensemble sur le circuit ATP (Valence 2010, Tokyo 2011). Une rafale de sept points et un coup de moins bien de Mahut leur a permis de prendre le large (3-1) pour ne plus se retourner. Très serrée dans la troisième manche, la partie s'est jouée sur quelques détails. Mahut n'a jamais vraiment retrouvé son niveau du premier set et son manque d'impact sur les retours face à Andy Murray a pesé dans la balance. Dans le jeu décisif, véritable tournant du match, l?Écossais a encore fait parler sa solidité sur les points clés. Le programme : Vendredi Gilles Simon (FRA) bat James Ward (GBR) 6-4, 6-4, 6-1 Andy Murray (GBR) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 7-5, 7-6 (12/10), 6-2 Samedi Jamie et Andy Murray (GBR) battent Nicolas Mahut/Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5), 6-1 Dimanche (à partir de 13h30):

