Londres (AFP). Coupe Davis: Simon n'a pas tremblé devant Ward

Gilles Simon a maîtrisé James Ward en trois sets (6-4, 6-4, 6-1) pour offrir avec autorité le premier point à la France contre la Grande-Bretagne en quarts de finale de la Coupe Davis, vendredi au Queen's (Londres). Un faux-pas lors de ce match inaugural contre le 89e mondial aurait presque sonné le glas des chances françaises, avant même le deuxième simple entre Jo-Wilfried Tsonga et la star britannique Andy Murray (N.3). Avec cette victoire sans accroc, pliée en 1h47, Simon a donné pleinement satisfaction à son capitaine Arnaud Clément, qui avait fait le choix de ménager Richard Gasquet, demi-finaliste à Wimbledon, pour cette première journée. Ce premier duel avait tout du piège pour les Bleus. Ward, qui avait pour la première fois atteint le troisième tour de Wimbledon il y a deux semaines, n'a que peu de références sur le circuit ATP. Mais en Coupe Davis, il sait se transcender. Il avait notamment réussi à battre le grand serveur John Isner (N.18) au terme d'un match dantesque, remporté 15-13 au cinquième set, lors du premier tour contre les États-Unis, en mars à Glasgow (Ecosse). Le Londonien, âgé de 28 ans, n'a toutefois pas trouvé dans l'ambiance du Queen's le supplément d'âme qui lui aurait permis de renverser Simon. A force de commettre des fautes directes (52 fautes directes contre 33 pour Simon), son jeu s'est désagrégé. Le N.1 français (11e mondial), quart-de-finaliste pour la première fois à Wimbledon, a lui avancé sur la lancée de son épopée dans le temple du tennis. D'abord tendu, il a dû sauver une balle de break pour égaliser à 1 jeu partout. Simon a appuyé sur le coup droit déficient de Ward pour prendre le dessus dans les échanges et poussé son adversaire à la faute. Après une défense rigoureuse du Français, Ward a raté un smash et offert le premier break de la partie à Simon (2-3). Sûr de ses forces au service (84% de points gagnés derrière sa première balle), il n'a plus offert la moindre opportunité de break à son adversaire, dont le jeu s'est détérioré au fil du match. Dans la deuxième manche, Simon a pris tôt l'engagement de Ward pour mener 2-1 sans être inquiéter par la suite grâce à son jeu long. Quand il a semblé en danger, notamment au moment de servir pour le gain de cette deuxième manche (à 5-4, 15-30 pour Ward), le N.1 français a trouvé la parade avec des premières balles efficaces. Hors sujet dans la troisième manche, l'Anglais n'a pu que regarder les jeux défiler.

