Lyon (AFP). Centre-Est: pas de températures respirables avant huit jours

Un vent chaud venant d'Espagne et des nuages orageux ont rendu la nuit de jeudi à vendredi particulièrement étouffante dans le Centre-Est, confronté à une nouvelle vague de chaleur pour encore au moins huit jours, estime Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France. QUESTION: Comment expliquer l'impression de très forte chaleur ressentie dans certaines régions dans la nuit de jeudi à vendredi ? REPONSE: "On a eu une poussée d'air chaud de l'Espagne - il a fait 43,5 degrés jeudi à Cordoue ! - qui a continué à progresser dans la soirée, ce qui explique le début de nuit assez étouffant sur pratiquement toute la France. Il y a aussi eu des nuages orageux qui ont empêché la chaleur de s'évacuer. Ainsi, la commune de Saint-Dizier en Haute-Marne a battu un record absolu avec 25 degrés relevé au plus bas de la nuit. A minuit, il faisait encore 29 degrés là-bas, ou 31 degrés à Vichy (Allier), ce qui est vraiment remarquable." Q: Le Rhône est en alerte orange canicule depuis mercredi, il fait très chaud dans le Centre-Est, quand la situation va-t-elle s'améliorer ? R: "L'alerte canicule dans le Rhône devrait prendre fin samedi soir. A 9H00 vendredi, il faisait déjà 27 degrés à Lyon et on prévoit à nouveau 38 degrés dans l'après-midi. Le week-end sera marqué par quelques petites bouffées orageuses mais la chaleur devrait ensuite reprendre. La dernière semaine de juillet, vers le 25, devrait ramener des températures respirables autour de 30 degrés. Actuellement, seul un département est en alerte car on parle de canicule à partir du moment où l'on dépasse des seuils sur trois jours d'affilée. Et ces seuils ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre du territoire. A Lyon, il faut des températures supérieures à 35 degrés en journée et à 20 degrés la nuit; à Marseille on est plutôt sur du 35 degrés le jour et 24 la nuit, à Lille sur du 33 le jour et 18 la nuit." Q: Cette chaleur persistante depuis fin juin a-t-elle un caractère exceptionnel ? R: "On a déjà eu des canicules marquées: en 2003 avec des épisodes en juin et en août, en juillet 2006 durant trois semaines. Cet épisode de chaleur depuis fin juin ressemble à ce que nous avions vécu en 1952, avec une canicule du 29 juin au 7 juillet cette année-là, dans le Sud-Ouest et le Nord. Mais pour l'instant il est trop tôt pour faire un bilan, on ne peut pas dire si cela va continuer en août."

