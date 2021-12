Plateau de Beille (France) (AFP). Tour de France: 13e étape au pays de Soulages

Le Tour se rend vendredi à Rodez, la ville du peintre Pierre Soulages, sur un parcours vallonné de 198,5 kilomètres à travers la région Midi-Pyrénées. Trois côtes figurent sur le parcours dans la seconde moitié de cette 13e étape qui s'élance de Muret, au sud de Toulouse. La plus importante, cependant, n'est pas classée pour le Grand Prix de la montagne, qui récompense le meilleur grimpeur. Un petit mur de 570 mètres (à 9,6 % de pente) précède en effet l'arrivée jugée à l'entrée de Rodez. Soit une montée plus raide et plus courte qu'au Havre, où le Tchèque Zdenek Stybar s'était imposé dans la 6e étape. La préfecture de l'Aveyron, où un musée consacré à Soulages (le peintre français contemporain le plus coté) a été ouvert récemment, accueille le Tour pour la troisième fois seulement en plus de cent ans d'histoire. Une seule arrivée a eu lieu à l'ombre de la cathédrale en 1984. Pierre-Henri Menthéour, alors coéquipier de Laurent Fignon, avait gagné l'étape. Départ de Muret à 12h20 (départ réel à 12h40), arrivée à Rodez vers 17h17 (prévision à 43 km/h de moyenne).

