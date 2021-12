Kiev (AFP). Ukraine: huit soldats tués en 24 heures dans l'est

Huit soldats ont été tués et 16 autres blessés au cours des dernières 24 heures dans les bombardements les plus intensif depuis février dans l'Est séparatiste de l'Ukraine, ont annoncé mercredi les autorités ukrainiennes. "Huit militaires ont été tués et 16 autres ont été blessés", a indiqué le Conseil ukrainien de sécurité et de défense dans un communiqué, en accusant les séparatistes d'avoir utilisé des pièces d'artillerie de calibre de 152 mm, interdites par les accords de paix de Minsk conclus en février. Les tirs subis par l'armée ukrainienne au cours des dernières 24 heures "étaient parmi les plus puissants depuis la signature des accords de Minsk", a affirmé le Conseil de sécurité. Les séparatistes cherchent ainsi à "ruiner les accords de Minsk et à reprendre les hostilités", a-t-il estimé. Le conflit entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine a fait plus de 6.500 morts depuis avril 2014, selon l'ONU.

