Pau (AFP). Tour de France: départ de la 11e étape donné vers le Géant des Pyrénées

Cent quatre-vingt-trois coureurs ont pris le départ, sous le soleil, de la 11e étape du Tour de France, mercredi à Pau à 12h05 (10h05 GMT), pour 188 kilomètres en direction de Cauterets, avec le Tourmalet au programme. L'arrivée est prévue à 17h17 (15h17 GMT, prévision à 36 km/h de moyenne). Le Britannique Chris Froome, vainqueur mardi de la première étape de montagne à La Pierre Saint-Martin, trône en tête du classement général avec 2 minutes et 52 secondes d'avance sur l'Américain Tejay Van Garderen et 3 minutes et 9 secondes sur le Colombien Nairo Quintana. Premier Français au classement général, Tony Gallopin occupe la septième place à 4 minutes et demi. Le peloton va escalader six difficultés répertoriées, notamment le col d'Aspin (1re catégorie, km 117) mais surtout le Géant des Pyrénées, le Tourmalet, la seule ascension classée hors catégorie du jour, abordée par son versant est à partir du village de Sainte-Marie-de-Campan. L'ascension de 17,1 kilomètres, à 7,3% de pente, conduit au col, à l'altitude de 2115 mètres, près de la stèle honorant l'ancien directeur du Tour Jacques Goddet. A 41 kilomètres de l'arrivée, il reste encore la descente rapide, par Barèges, et la montée classée en troisième catégorie en direction de Cauterets. Au bout des 3 derniers kilomètres en faux plat, la ligne d'arrivée est installée dans la cité thermale des Hautes-Pyrénées, ville-étape pour la 4e fois. Lors de la précédente arrivée, Richard Virenque s'était imposé en 1995, le jour du décès tragique de l'Italien Fabio Casartelli après sa chute dans la descente du Portet d'Aspet.

