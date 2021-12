"Honeymoon" est peut-être le plus grand et le plus ambitieux projet de Lana Del Rey après la sortie d'Ultraviolence. Son cinquième opus a été annoncé par le magazine Billboard le 6 janvier dernier et devrait sortir à la rentrée.

Plus noir que ses prédecesseurs elle nous montre aujourd'hui une partie de ses entrailles en publiant le clip de ce nouveau single. Elle a récemment déclaré qu'elle est actuellement "à la recherche d'un peu plus de chansons pour lier le tout".