La Pierre-Saint-Martin (France) (AFP). Tour de France: Froome dominateur dans la 10e étape

Le Britannique Chris Froome (Sky) a assommé le Tour de France, mardi, dans la 10e étape qu'il a dominée outrageusement dans la montée de La Pierre-Saint-Martin. Froome, qui a conforté son maillot jaune, a distancé de plus d'une minute le Colombien Nairo Quintana, devancé pour la deuxième place par un coéquipier de Froome, l'Australien Richie Porte dans cette première arrivée au sommet. Le champion d'Italie Vincenzo Nibali, vainqueur sortant, a essuyé une défaillance dans l'ascension finale et a perdu plus de quatre minutes. L'Espagnol Alberto Contador, autre favori, a cédé près de trois minutes au sommet, dans l'écrin de roches de calcaire blanchâtre qui enserre la station des Pyrénées-Atlantiques. Le premier col hors catégorie du Tour 2015 a provoqué de très gros dégâts, surtout après le démarrage de Froome à 6,5 kilomètres du sommet. Quintana, le dernier à tenir la roue du Britannique, a été asphyxié par le rythme effréné du vainqueur du Tour 2013 malgré la pente. Sur la partie haute de la montée, plus roulante, Froome a creusé sensiblement l'écart pour enlever son premier succès depuis le départ. Porte a assuré le doublé à la formation britannique, dans la copie conforme de l'étape d'Ax-3 Domaines, la première arrivée au sommet du Tour 2013. Âgé de 30 ans, le "Kenyan blanc" a gagné sa quatrième étape du Tour, après La Planche des Belles Filles en 2012, Ax-3 Domaines et le Mont Ventoux en 2013. Dans cette étape de 167 kilomètres, le Français Pierrick Fédrigo, rejoint ensuite par le Belge Kenneth Vanbilsen, a mené une longue échappée, lancée peu après le départ. Le duo a compté jusqu'à près d'un quart d'heure d'avance, le plus gros écart enregistré depuis le départ. Mais l'avantage a été réduit, au pied de la montée finale (15,3 km à 7,4 %), à moins de deux minutes et demie après la poursuite menée pour l'essentiel par les équipiers de Quintana et de Pinot. Au classement général officieux, Froome précède désormais l'Américain Tejay van Garderen de 2 min 52 sec. Quintana, troisième, compte désormais 3 min 09 sec de retard.

