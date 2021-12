Hong Kong (AFP). L'euro recule, les Bourses montent en Asie en attendant le verdict grec

L'euro se repliait légèrement face au dollar lundi dans les premiers échanges en Asie où les marchés s'affichaient en hausse en attendant le résultat de négociations cruciales entre la Grèce et les dirigeants de la zone euro. A 04H00 GMT, peu après l'annonce d'un projet de compromis mis sur la table par la France, l'Allemagne et la Grèce, Tokyo s'appréciait de 1,50%, Sydney 0,64%, Séoul 1,25% et Hong Kong 0,22%. L'euro oscillait autour de 1,1136 dollar après être descendu un peu plus tôt à 1,1089 dollar, contre 1,1149 dollar vendredi vers 21h00 GMT. Il reculait également face au yen, à 136,40 yens contre 136,86 yens vendredi soir. Selon une source européenne, la chancelière Angela Merkel, le président François Hollande, le Premier ministre Alexis Tsipras et le président du Conseil européen, Donald Tusk, ont rédigé un projet d'accord dans la nuit de dimanche à lundi à Bruxelles. Ce texte va maintenant être présenté aux 19 dirigeants de la zone euro, a indiqué cette source. La Grèce, soumise à un contrôle des capitaux et dont les banques sont fermées depuis le 29 juin, vit désormais suspendu aux aides d'urgence de la Banque centrale européenne. Or celle-ci va devoir décider lundi, au vu des résultats du sommet de Bruxelles, de maintenir ou non l'économie grecque sous perfusion. L'hypothèse d'une sortie provisoire de la Grèce de la zone euro avait été énoncée pour la première fois noir sur blanc par un projet de plan défendu dimanche par les ministres des Finances de l'eurozone. "En cas d'échec à trouver un accord, la Grèce se verrait proposer de négocier rapidement une sortie temporaire de la zone euro, avec la possibilité de restructurer sa dette", indiquait ce document. Le scénario d'un "Grexit" ne figurerait pas dans le nouveau projet de compromis. - Marchés optimistes - "La réaction des marchés est étonnamment feutrée", a commenté pour l'agence Bloomberg Steven Englander, spécialiste des changes chez Citigroup. "L'absence d'accord et la dureté des termes employés sautent aux yeux, mais les investisseurs attendent l'issue des négociations plutôt que d'essayer de l'anticiper", a relevé Steven Englander. Pour Hiroaki Hiwata, analyste de Toyo Securities, joint par l'AFP, les "vues optimistes dominent chez les investisseurs" depuis le projet de compromis présenté la semaine dernière par la Grèce montrant la volonté d'Athènes de trouver un terrain d'entente après le référendum controversé sur les exigences de ses créanciers. Les marchés asiatiques avaient également les yeux rivés sur les turbulences boursières en Chine après trois semaines de spectaculaire dégringolade. Soutenue par l'intervention massive des autorités pour enrayer la débâcle, la Bourse de Shanghai a ouvert en hausse de 1% lundi et progressait de 2,28% à mi-séance, confirmant son rebond fulgurant des deux séances précédentes. Une année d'euphorie nourrie par les assouplissements monétaires à répétition de la banque centrale et par un endettement massif des investisseurs a gonflé démesurément les marchés d'actions. Comme prédit par nombre d'analystes, la Bourse de Shanghai a finalement connu une sévère correction, dégringolant d'environ 30% en moins d'un mois. Les autorités ont multiplié les mesures d'urgence drastiques pour enrayer la débâcle et ces mesures semblent enfin porter leurs fruits.

