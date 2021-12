Paris (AFP). Les marchés européens applaudissent l'accord entre la zone euro et la Grèce

Les marchés européens réagissaient positivement lundi matin à l'accord entre la zone euro et la Grèce pour négocier un troisième plan d'aide au pays et éviter in extremis une sortie du pays de l'union monétaire. "L'accord politique obtenu aujourd'hui devrait réduire les incertitudes et donc l'aversion au risque, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les actions européennes", soulignent les stratégistes de Société Générale CIB. Toute la nuit, les chefs d'Etat et de gouvernement des 19 pays de la zone euro avaient poursuivi leurs laborieuses tractations pour tenter de boucler un compromis permettant de maintenir la Grèce dans l'euro. "Les marchés européens réagissent positivement à la nouvelle", a souligné David Papier, un analyste d'ETX Capital. Vers 12H30 (10H30 GMT), la Bourse de Paris gagnait 1,83% tandis que Francfort prenait 1,42%, Londres 0,72%, Madrid 1,72% et Milan 1,40%. De son côté, l'euro perdait du terrain face au dollar après avoir brièvement tenté de se reprendre suite à l'annonce d'un accord. Il vallait 1,1083 dollar contre 1,1149 dollar vendredi vers 21H00 GMT. Il reculait également face au yen, à 136,69 yens contre 136,86 yens vendredi soir. La Bourse de Tokyo a fini lundi en nette hausse de 1,57%, juste avant l'annonce d'une reprise des négociations. Séoul a gagné 1,49% et Taipei 1,34%. Sydney a en revanche inversé la tendance et fini en baisse légère de 0,3%, Wellington de 0,33%. Hong Kong a terminé en hausse de 1,30%, Shanghai de 2,39%, tandis que Shenzhen a bondi de 4,18%. Une fois conclu un accord, le gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras aura fort à faire pour amadouer son opinion publique, à laquelle il avait promis de rompre avec l'austérité et les diktats des bailleurs de fonds. Or, les réformes à présent réclamées par les créanciers de la Grèce, hautement impopulaires, sont encore plus sévères que celles qui ont été rejetées massivement par 61% des électeurs lors du référendum du 5 juillet. La Grèce, soumise à un contrôle des capitaux et dont les banques sont fermées depuis le 29 juin, vit désormais suspendue aux aides d'urgence de la Banque centrale européenne. Or celle-ci va devoir décider lundi, au vu des résultats du sommet de Bruxelles, de maintenir ou non l'économie grecque sous perfusion. Sur le marché obligataire en zone euro, la Grèce profitait de ces annonces, voyant son taux d'emprunt à 10 ans reculer fortement à 11,948% contre 13,583% vendredi à la clôture. Les taux d'emprunt de l'Espagne et de l'Italie remontaient légèrement après avoir baissé en début de séance, respectivement à 2,161% contre 2,129% et 2,152% contre 2,134%. Les taux allemands et français se tendaient respectivement à 0,935% contre 0,898% et 1,325% contre 1,283%. "On ne peut pas dire que la perception de la sortie de la Grèce était considérée comme un danger immédiat pour la zone euro", note Ronan Blanc, gérant obligataire chez Quilvest Gestion. L'hypothèse d'une sortie provisoire de la Grèce de la zone euro avait été énoncée pour la première fois noir sur blanc par un projet de plan défendu dimanche par les ministres des Finances de l'eurozone. - Des marchés optimistes - Pour Hiroaki Hiwata, analyste de Toyo Securities, les "vues optimistes dominent chez les investisseurs" depuis le projet de compromis présenté la semaine dernière par la Grèce montrant la volonté d'Athènes de trouver un terrain d'entente après le référendum controversé sur les exigences de ses créanciers.

