Hong Kong (AFP). L'euro recule légèrement, les Bourses mitigées en Asie

L'euro se repliait légèrement face au dollar lundi dans les premiers échanges en Asie où les marchés ont ouvert sur des notes contrastées en attendant le résultat de négociations cruciales entre la Grèce et les dirigeants de la zone euro. La monnaie unique oscillait autour de 1,1135 dollar vers 10H00 à Tokyo (01H00 GMT), après être descendue un peu plus tôt à 1,1089 dollar, contre 1,1149 dollar vendredi vers 21h00 GMT. L'euro fléchissait aussi vis-à-vis du yen, à 136,40 yens. Il était auparavant tombé autour de 135,40 yens, contre 136,86 yens vendredi soir. "La réaction des marchés est étonnamment feutrée", a commenté pour l'agence Bloomberg Steven Englander, spécialiste des changes chez Citigroup. Les marchés asiatiques - qui ont également les yeux rivés sur les turbulences boursières en Chine - étaient très contrastés dans les échanges matinaux. Peu avant 02H00 GMT, Tokyo s'appréciait de 0,90% après avoir ouvert en hausse de 0,76, Séoul prenait 0,37%, Hong Kong a ouvert en baisse de 0,77% et Sydney montait de 0,2%. La Grèce, soumise à un contrôle des capitaux et dont les banques sont fermées depuis le 29 juin, vit désormais suspendu aux aides d'urgence de la Banque centrale européenne. Or celle-ci va devoir décider lundi, au vu des résultats du sommet de Bruxelles, de maintenir ou non l'économie grecque sous perfusion. Les chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro réunis à Bruxelles devaient reprendre leurs échanges vers 01h00 GMT pour examiner un projet de plan de leurs ministres des Finances qui propose d'imposer des conditions draconiennes de contrôle budgétaire à Athènes en échange d'un éventuel plan d'aide financière. Ce document évoque pour la premier fois noir sur blanc une sortie temporaire de la Grèce de la monnaie unique mais l'hypothèse semblait pour le moment écartée, selon une source diplomatique. "L'absence d'accord et la dureté des termes employés sautent aux yeux, mais les investisseurs attendent l'issue des négociations plutôt que d'essayer de l'anticiper", a relevé Steven Englander. Les investisseurs asiatiques restaient par ailleurs très attentifs à la situation sur les marchés chinois après trois semaines de spectaculaire dégringolade. Soutenue par l'intervention massive des autorités pour enrayer la débâcle, la Bourse de Shanghai progressait de plus de 1% lundi à l'ouverture, confirmant son rebond fulgurant des deux séances précédentes.

