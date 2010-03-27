Jeudi 25 mars, rue de la Paix à Equeurdreville, une femme de 49 ans a été interpellée au volant de sa voiture à 3,5 g d'alcool dans le sang. Désirant acheter de l'alcool malgré son état, la femme s'était rendue au Super U. Se voyant refuser l'achat, ellea repris le volant avant d'être arrêtée par la police, prévenue entre temps par le supermarché. La conductrice alcoolisée a passé la nuit au commissariat en dégrisement. Elle comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité le 19 mai prochain.
Au volant à 3,5 g d'alcool
Publié le 27/03/2010 à 13h09 - Par Marianne Sirgo
En direct
-
05/12Mort d'un adolescent percuté par un utilitaire près de Périers. Le ministre des Transports exprime son "indignation" et sa "colère"
-
05/12Jullouville. Patrick Bruel et Christophe Maé… Les quatre premiers noms du festival Grandes Marées annoncés
-
05/12Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen ouvrent leur boutique de supporters aux Docks 76
-
05/12"L'Amour est dans le pré". "On verra…" : la réaction des anciens candidats face à l'histoire du Normand Gilles et Isabelle
-
05/12Orne. La Communauté urbaine d'Alençon passe au LED pour l'éclairage public du territoire
-
05/12Orne. Ils vont gravir la hauteur symbolique de l'Everest pour la bonne cause
-
05/12Solitaire du Figaro. On connaît le nom du prochain skipper officiel de la Région Normandie !
-
05/12Près de Périers. Accident mortel : les gendarmes lancent un appel à témoins
-
05/12Rouen. Ils tentent de se soustraire à un contrôle de police, le conducteur et son passager sous amphétamines
-
05/12Valsemé. Collision entre deux voitures : deux blessés dont un grave
-
05/12[Photos] Saint-Lô. A quoi va ressembler le futur Normandy ?
-
05/12Alerte Météo. Vents violents, averses, vigilance étendue à deux départements : quand mettre les décorations extérieures de Noel ?
-
05/12En Mayenne. Le directeur adjoint des pompiers du département, le colonel Franck Briend, s'en va après 3 ans en poste
-
05/12Orne. Un véhicule utilitaire renverse deux piétons : une personne grièvement blessée
-
05/12[Photos]. Découvrez les coulisses du MIN, le "Rungis" de Normandie
-
05/12Télévision. Ce trésor de Cherbourg va passer ce week-end dans "Zone Interdite" et sur France 2
-
05/12[En images] Moult. Noël : Yves Lebourgeois installe une forêt de sapins et un décor enchanté
-
05/12Accident dans les Boucles de la Seine. Trois femmes blessées dans une collision sur la D45, dont une grièvement
-
05/12Manche. Trafic démantelé : les gendarmes du Cotentin découvrent près d'une tonne de tabac et 170 000 euros en liquide
-
05/12Rouen. La Grande parade de Noël et la Vélo parade sont de retour : découvrez ce qui vous attend
Les plus lus
-
1 -Conso. Il vient d'être élu meilleur restaurant de France en 2025, et il est en Normandie ! Voici l'adresse dont tout le monde parle
-
2 -[Actualisé] Caen. Accident de personne à la gare : un piéton de 16 ans meurt percuté par un train
-
3 -Alerte météo. Vents forts, marées et averses : la Normandie se prépare à 48h agitées, sous vigilance
-
4 -20 ans d'ADP. Patrice et Justine, le couple normand emblématique, volontairement non invités ? La production explique son choix
-
5 -Alerte météo en Normandie. Vigilance déclenchée par Météo France pour deux départements : des rafales annoncées jusqu'à 110km/h
Immobilier
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.