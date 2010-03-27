Au volant à 3,5 g d'alcool

Jeudi 25 mars, rue de la Paix à Equeurdreville, une femme de 49 ans a été interpellée au volant de sa voiture à 3,5 g d'alcool dans le sang. Désirant acheter de l'alcool malgré son état, la femme s'était rendue au Super U. Se voyant refuser l'achat, ellea repris le volant avant d'être arrêtée par la police, prévenue entre temps par le supermarché. La conductrice alcoolisée a passé la nuit au commissariat en dégrisement. Elle comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité le 19 mai prochain.

