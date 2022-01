Alcool au volant : “Oui, je sais, c’est désastreux”

Il avait été contrôlé avec 2,56 g /l de sang après un accident matériel avec une automobile. “Les faits sont simples, s’exclame la présidente, c’est votre personnalité qui pose problème. Dix condamnations pour conduite en état alcoolique !” “Oui, je sais, c’est désastreux”, répond le prévenu. Le procureur souligne que J.B a commis cette nouvelle infraction sous bracelet électronique, alors même qu’il bénéficie d’un suivi psychologique.

Pour lui, la répétition des faits le rend potentiellement dangereux, même si l’accident n’a été que matériel. Il réclame de la prison ferme.

Prison ferme

L’avocate du prévenu rappelle que cet homme a la charge de ses deux enfants depuis le départ de sa femme et qu’une peine ferme “ne ferait que le fragiliser encore plus”.

Inflexible, le tribunal a condamné J.B à six mois de prison ferme et lui interdit de conduire tout véhicule pendant un an. Son scooter a été confisqué et un ancien sursis de deux mois a été révoqué. Le prévenu a été immédiatement incarcéré.