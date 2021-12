Une collision s'est produite à Lalacelle, à une quinzaine de km à l'ouest d'Alençon, sur la Départementale 12 entre deux voitures et un poids lourd.

Plus d'une heure plus tard pompiers, ambulanciers et gendarmes étaient toujours à l'œuvre. L'impact a été très violent. Cinq personnes ont été impliquées dans la collision, avec des blessures graves.