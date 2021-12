Marseille (AFP). Vol d'un stock de munitions sur un site militaire dans les Bouches-du-Rhône

Le parquet de Marseille a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "vol avec effraction commis en bande organisée et introduction frauduleuse dans une enceinte militaire" après le vol d'un important stock de munitions sur un site militaire de Miramas (Bouches-du-Rhône). Cette enquête est "diligentée par la section de recherches de la gendarmerie nationale de Marseille ainsi que par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) pour les constatations", précise le procureur de Marseille Brice Robin dans un communiqué, confirmant sans plus de détails un "vol de munitions et d'explosifs découvert" lundi. De source proche de l'enquête, au moins 150 détonateurs et des pains de plastic ont été volés sur ce site.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire