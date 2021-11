Lyon (AFP). Sur la route des vacances, la canicule persiste sur un arc nord-est/sud-ouest

La canicule persistera dimanche sur un arc allant du nord-est au sud-ouest avec 26 départements maintenus en vigilance orange notamment en Alsace, Auvergne, France-Comté, Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, tandis qu'orages et fraîcheur affecteront l'Ouest et le Nord-Ouest, selon Météo-France. Après un trafic intense samedi - classé rouge dans le sens des départs en Ile-de-France et dans la région de Lyon pour la première grande migration estivale des vacanciers - les routes seront beaucoup moins encombrées dimanche classé orange dans le sens des départs en Ile-de-France et vert sur le reste du réseau. Dans son bulletin de 06H00, Météo France précise que dimanche matin "c'est sur la Lorraine, l'Alsace et la région lyonnaise que les températures sont les plus élevées avec des valeurs se situant généralement entre 20 et 23 degrés". L'agence météorologique prévoit que ce dimanche, "pour les départements maintenus en vigilance canicule, les températures maximales seront encore élevées et se situeront entre 35 et 39 degrés". "Comme la veille, par place, notamment en Alsace et dans la région lyonnaise, les températures maximales vont flirter avec les records", précise Météo France. Le maintien du suivi concerne les départements d'Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Rhone-Alpes ainsi que la Corrèze, La Côte d'Or, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Vosges. La fin de l'évènement caniculaire est prévu "au plus tôt le lundi 06 juillet 2015 à 21h00", ajoute Météo France. Une nouvelle dégradation orageuse arrivera dès la fin de nuit des Pays-de-la-Loire à la Bretagne et en Normandie. Cette limite se décalera vers l'est, et concernera le Poitou-Charentes, le Centre et l'île-de-France jusqu'aux Ardennes au fil de la matinée. De la Bretagne aux côtes de la Manche, quelques ondées resteront possibles. Les régions méditerranéennes resteront à l'écart de toute activité et conserveront un franc soleil dès le lever du jour. Dans l'après-midi, le ciel bleu parviendra à s'imposer sur le quart nord-ouest de l'hexagone, alors que de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes les nombreux nuages ne laisseront que peu de place aux éclaircies. Quelques averses accompagnées d'orages seront encore possibles de la Franche-Comté à l'Alsace ainsi que sur la Lorraine et la Bourgogne jusqu'au Nord de l'Auvergne. Ailleurs, du Sud-Ouest en passant par le Massif-central, Rhône-Alpes et le pourtour Méditerranéen le soleil brillera généreusement. Les températures caniculaires de ces derniers jours et un réseau routier surchargé ont entraîné une pollution à l'ozone dans l'est de la région Rhône-Alpes, contraignant les autorités à activer le niveau d'alerte, à compter de 06H00 dimanche, dans le bassin grenoblois. Afin de lutter contre la pollution, Bison Futé conseille de limiter l'usage de la voiture en privilégiant les transports en commun et le covoiturage dans cette région. - "La canicule tue" - Mais la situation s'améliorait sur une partie du territoire. L'alerte orange canicule qui s'appliquait à 38 départements a été levée pour 12 d'entre eux, dont Paris et sa petite couronne. Samedi, en hausse de 1 à 2 degrés par rapport à vendredi, les températures ont culminé entre 36 et 39 degrés dans l'Est de la France, avec notamment 37 degrés à Lyon et 39 à Strasbourg. Au niveau ferroviaire, la circulation était fluide, selon la SNCF. Elle avait toutefois envoyé des mails aux voyageurs les informant qu'"en raison des conditions climatiques exceptionnelles, la circulation de (votre) train risque d'être perturbée", les voies de chemin de fer pouvant se dilater sous la chaleur. Interviewé samedi sur iTELE, l'urgentiste Patrick Pelloux, qui avait été lanceur d'alerte lors de la canicule meurtrière de 2003, a assuré qu'il y avait de nouveau des victimes cette année "parce qu'une canicule tue". "Ca tourne aux environs d'une cinquantaine, sans doute, sur toute la France. Cette nuit, il y a eu à peu près 20% d'augmentation des appels au Samu sur les zones où la canicule frappe", a assuré le médecin. Le président du Samu-Urgences de France, François Braun, contacté par l'AFP, a confirmé avoir observé depuis deux jours "une hausse du nombre d?appels dans les départements concernés par l?alerte canicule, qui tourne autour de +15% environ". Mais, a-t-il relativisé, "les gens appellent essentiellement pour demander des conseils", sans entraîner de hausse du nombre d'interventions.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire