Lyon (AFP). Sur la route des vacances, la canicule au rendez-vous, les bouchons en baisse

La canicule était au rendez-vous, les bouchons aussi: pour les premiers grands départs en vacances des juillettistes, le trafic a été intense samedi mais retrouvait progressivement un peu de fluidité en fin de journée. Bison Futé ne recensait plus qu'une soixantaine de kilomètres de bouchons en fin d'après-midi sur le territoire, dont 30 km en province - surtout dans le sud - et une vingtaine de km en Ile-de-France, contre un total de 300 km à la mi-journée. Le temps de parcours Lyon-Orange était encore de 2 heures, au lieu de 1h40 habituellement. Rencontré sur l'immense aire d'autoroute de Montélimar, Guy David a relaté à l'AFP avoir "rencontré des bouchons du côté de Lyon, puis jusqu'ici à Valence". Et encore "un bon bouchon à Valence". "On gère avec l'air conditionné d'abord. On s'hydrate beaucoup, on s'arrête très souvent", relativisait le vacancier. Les températures caniculaires ont entraîné une pollution à l'ozone dans l'est de la région Rhône-Alpes, contraignant les autorités à activer le niveau d'alerte, à compter de 06H00 dimanche, dans le bassin grenoblois. Afin de lutter contre la pollution, Bison Futé conseille de limiter l'usage de la voiture en privilégiant les transports en commun et le covoiturage dans cette région. Mais la situation s'améliorait sur une partie du territoire. L'alerte orange canicule qui s'appliquait à 38 départements a été levée pour 12 d'entre eux, dont Paris et sa petite couronne. Météo-France a maintenu son alerte pour l'Alsace, l'Auvergne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Vosges. En hausse de 1 à 2 degrés par rapport à vendredi, les températures ont culminé entre 36 et 39 degrés dans l'Est de la France, avec notamment 37 degrés à Lyon et 39 à Strasbourg. - La clim à fond - "Oui, il fait très très chaud. Donc, c'est compliqué. On s'arrête très souvent, surtout pour les filles et on a la clim à fond. Donc quand on ressort, c'est +hard+", avouait une autre automobiliste, Karina Perrin qui tenait à partir samedi, pour ne pas "perdre un jour de vacances". Sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d?Albon (Drôme), sur l'axe Lyon-Marseille, Patrick Blondieau confiait, en pleine pause déjeuner avec ses enfants, être parti "à 1 heure du matin". "On a fait la route à la fraîche". Au niveau ferroviaire, la circulation était fluide, selon la SNCF. Elle avait toutefois envoyé des mails aux voyageurs les informant qu'"en raison des conditions climatiques exceptionnelles, la circulation de (votre) train risque d'être perturbée", les voies de chemin de fer pouvant se dilater sous la chaleur. En cette journée de grands départs, la gare de Lyon Part-Dieu a dû être évacuée plus d'une heure en raison d'une alerte à la bombe, entraînant des retards de TER et TGV. - La canicule tue - Interviewé sur iTELE, l'urgentiste Patrick Pelloux, qui avait été lanceur d'alerte lors de la canicule meurtrière de 2003, a assuré qu'il y avait de nouveau des victimes cette année "parce qu'une canicule tue". "Ca tourne aux environs d'une cinquantaine, sans doute, sur toute la France. Cette nuit, il y a eu à peu près 20% d'augmentation des appels au Samu sur les zones où la canicule frappe", a assuré le médecin.

