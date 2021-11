Lyon (AFP). Sur la route des vacances, la canicule au rendez-vous, les premiers bouchons aussi

La canicule est au rendez-vous, les premiers bouchons aussi: pour les premiers grands départs en vacances des juillettistes samedi matin, des bouchons commencent à se former autour de Lyon et Valence, sous des températures déjà torrides. Trente-huit départements étaient maintenus en alerte orange canicule dans la matinée, selon Météo-France. En hausse de 1 à 2 degrés par rapport à vendredi, les températures vont grimper dans l'après-midi entre 36 et 39 degrés dans l'Est de la France, avec notamment 37 degrés à Lyon et 39 à Strasbourg. Selon Bison Futé, il y avait en matinée 50 kilomètres de bouchons cumulés en Rhône-Alpes, classé rouge dans le sens des départs, soit un peu plus que l'an dernier à la même heure. La principale perturbation se trouvait sur l'A7 à hauteur de Valence, mais la circulation était aussi difficile sur l'A6 en amont du tunnel de Fourvière qui traverse Lyon. En Ile-de-France, également classée rouge pour les départs, la circulation s'intensifiait avec 32 km de bouchons relevés. La principale difficulté se situait sur l'A10, de Wissous à Champlan, en direction de la province. Sur l'A6, au péage de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne) au sud de Paris, Michel est parti avec sa femme, son petit-fils et "la glacière" à 06h00 de Tourcoing (Nord), pour éviter la chaleur et les embouteillages. Il est en route pour "la campagne", dans le Cher. "On a prévu un peu plus d'eau que d'habitude et on part un peu plus tôt aussi", confiait-t-il, observant avoir croisé de nombreux radars. "Je me doutais qu'il y aurait plus de contrôles aujourd'hui". Mais ça, il est "plutôt pour". Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est lui aussi rendu au péage de Fleury-en-Bière, où il a annoncé une baisse de 5% de la mortalité sur les routes en juin, soit la deuxième diminution mensuelle sur les six premiers mois de l'année. - Pas se stresser - Sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d?Albon (Drôme), sur l'axe Lyon-Marseille, Patrick Blondieau confiait, en pleine pause petit-déjeuner avec ses enfants, être parti "à 1 heure du matin". "On a fait la route à la fraîche et, pour l?instant, ça va. Il y avait à Lyon un peu de plus de monde, mais ça va. Sinon, on fait une petite pause déjeuner tranquille, on est en vacances. Donc, on va pas se stresser comme au boulot!" Jérôme Jourdain, en famille lui aussi, a pris la route de Mons en Belgique à 23h00 vendredi. "On vient de faire une pause maintenant. Pour l?instant, ça roule vraiment bien, on a de la chance. Pourvu que ça dure! Malheureusement on a entendu qu?ils annonçaient 4 km de bouchons (plus au sud), espérons que ça ira", dit le vacancier, relax, sur l'aire de Saint-Rambert. Avec le trafic qui se densifiait dans la matinée, Bison Futé a mis en place une régulation de vitesse en vallée du Rhône dans le sens Nord-Sud sur l'autoroute A7, entre Ternay et Orange. Elle consiste à prescrire un abaissement de la vitesse (de 130 km/h à 110 ou 90 km/h) avant que le trafic ne s'engorge. "Abaisser la vitesse maximale à 110 voire 90 permet d'avoir des flux plus homogènes. On apaise le trafic en évitant les changements de file qui créent les microperturbations propices aux bouchons", a expliqué à l'AFP Pascal Aubert, chef du département gestion de la route chez Vinci Autoroutes. Une option très efficace, car "on diminue les accidents de 30% et les bouchons de 20%", selon M. Aubert. - Les juges enlèvent la robe - Au niveau ferroviaire, la circulation était fluide samedi matin, selon la SNCF. "Il fait très chaud, c'est inconfortable mais on a prévu des espaces familles dans les grandes gares, et on distribue des bouteilles d'eau", assurait un porte-parole de la SNCF. Face à la canicule, il faut aussi faire preuve de pragmatisme. Ainsi, dans l'Ain, la présidente du tribunal à proposé jeudi, en début de l'audience des comparutions immédiates, une solution radicale. "J?autorise tous les professionnels qui le souhaitent à enlever la robe!"

