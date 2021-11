Terminator : Genisys, un bon film d'action

C'est l'été et qui dit grandes vacances dit blockbuster, même si certaines cartouches ont déjà été tirées. Parlons aujourd'hui de celles de Terminator avec ce nouveau volet.



Ce nouvel épisode signe le retour d'Arnold Shwarzenegger ! Fini son mandat de gouverneur de Californie alors c'est avec plaisir qu'on le retrouve sur grand écran. Cette pause dans sa carrière hollywoodienne ne l'a pas du tout rouillé, ce qui serait le comble pour un Terminator T800...;-)

Son rôle est très intéressant et tranche avec ce qu'on pouvait connaître des robots de skynet jusqu''ici : il est tout simplement du côté des humains et apprend à s'intégrer parmi eux ! (Même s'il reste encore du chemin, après tout c'est à la base un gros tas de muscle, enfin de boulons!).

Dans Terminator Genisys, le temps est une notion très importante. Le réalisateur s'est amusé avec les lignes temporelles et les voyages dans le temps, les amateurs de Retour vers le futur seront aux anges ! Rassurez-vous, il n'y a pas que les neurones qui seront sollicités pour comprendre les enjeux du film, l'action est aussi fortement présente. J'ai juste quelques réserves sur certaines incohérences dans le film mais elles sont vraiment mineures et n'empêchent pas de profiter du long-métrage.

C'est donc un film enlevé, rythmé, aux enjeux très importants pour l'univers Terminator que nous découvrons en ce début juillet. Un film qui vit avec son temps (sans jeu de mots), qui pourra du coup surprendre légèrement les fans de la 1ère heure, qui sont restés dans l’univers de l'action des années 80. Ceux qui n'ont jamais vu un film Terminator pourront sans problème commencer avec celui-ci car un résumé explicatif nous est donné en voix-off au tout début du film.

Côté casting, les amateurs de Game of thrones découvriront avec surprise Emilia Clarke en brune ! Cest elle qui interprète la blonde Daenerys Targaryen, la Khaleesi mère des dragons sur le petit écran. Les 2 jeunes acteurs héros du film ne sont pas transcendants mais font le job et ont des personnages intéressants.

Terminator Genisys est ainsi un bon film d'action, avec ce qu'il faut d'explosion et de combats mais aussi un scénario élaboré et sympathique. Les anciens comme les nouveaux amateurs de la franchises pourront y trouver leur compte. Ne faites pas la même erreur que moi et ne partez pas tout de suite, il y a une scène supplémentaire au milieu du générique. C'est un film à voir pour passer un bon moment ciné durant cette période caniculaire, en ce moment au cinéma.