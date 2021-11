Monrovia (AFP). Ebola est de retour au Liberia, plus de trois mois après le dernier cas connu

Le virus Ebola a fait sa réapparition au Liberia, plus de trois mois après le dernier cas connu dans le pays, qui a été officiellement déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai, ont annoncé mardi les autorités. "Un nouveau cas d'Ebola a été enregistré dans la province de Margibi, le malade est décédé et a été confirmé positif avant sa mort. Il a depuis été enterré", a affirmé le ministre adjoint de la Santé Tolbert Nyensuah. Les autorités ont identifié et placé en quarantaine toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient décédé, a assuré le ministre à une radio locale, sans donner de chiffre, ni de détails sur la victime. "Nous enquêtons pour déterminer l'origine de ce nouveau cas. Nous demandons aux Libériens et à toutes les personnes vivant au Liberia de continuer de prendre des mesures préventives", a poursuivi le ministre. L'annonce de ce revers intervient alors que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon venait de féliciter la présidente Ellen Johnson Sirleaf d'avoir amené le Liberia à zéro cas, ainsi que ses efforts pour maintenir la vigilance, selon un communiqué publié lundi par la présidence. "Je félicite le Liberia d'avoir été déclaré exempt d'Ebola. C'est une grande récompense pour votre autorité personnelle pour unir le pays, et pour la détermination et la résilience du peuple libérien", lui a écrit M. Ban dans une lettre, citée dans le communiqué. Le Liberia a été officiellement déclaré débarrassé du virus le 9 mai par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), soit 42 jours - deux fois la durée maximale d'incubation - après l'enterrement du dernier cas connu. Mais les autorités sanitaires ont systématiquement mis en garde contre un risque de résurgence tant que la Sierra Leone et la Guinée voisines seraient en proie à l'épidémie. La région où le nouveau cas a été enregistré est située à l'est de Monrovia, la capitale, assez loin des frontières avec la Guinée et la Sierra Leone. L'OMS, basée à Genève en Suisse, a été informée de la réapparition du virus, a indiqué mardi son porte-parole à la presse. Après une nette décrue depuis le début de l'année dans les trois pays, l'épidémie est repartie à la hausse en Guinée et en Sierra Leone en mai. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, partie en décembre 2013 du Sud guinéen, a fait depuis plus de 11.200 morts pour quelque 27.500 cas, un bilan sous-évalué, de l'aveu même de l'OMS. Plus de 99% des victimes se concentrent dans ces trois pays voisins.

