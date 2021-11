Paris (AFP). Laurent Bourgnon, dernier grand marin à faire son trou

Les recherches ont été officiellement arrêtées: des années après Eric Tabarly et Alain Colas, Laurent Bourgnon est le dernier grand marin à disparaître, à "faire son trou" comme disaient jadis les Cap-Horniers de leurs compagnons péris en mer. Le navigateur franco-suisse, double vainqueur de la Route du Rhum (1994 et 1998), avait disparu mercredi, après une plongée dans le lagon de l'atoll de Toau, aux Tuamotu. L'espoir de le retrouver s'est éteint ou presque avec l'annonce dimanche soir (lundi matin à Paris) par le Haut-commissariat de la République en Polynésie française de "l'interruption des recherches". Le communiqué du Haut-commissariat a toutefois indiqué qu'Yvan Bourgnon, son frère, va poursuivre "des actions de recherches ponctuelles", avec le catamaran à moteur de Laurent Bourgnon. Les coureurs d'océans disparus en mer sont légion. Et "c'est pas l'homme qui prend la mer mais la mer qui prend l'homme", chantait très justement Renaud. Laurent Bourgnon, 49 ans, le "Petit Prince" qui a outrageusement dominé la course océanique dans les années 90 avant de se retirer de la compétition, est le dernier à payer son tribut. - Accident de plongée - Pourtant, comme avant lui la Française Florence Arthaud et le Néo-Zélandais Peter Blake, Bourgnon n'a pas été victime de déferlantes scélérates ou des vents violents des 40e Rugissants. Les proches de Bourgnon estiment qu'il a peut-être été emporté par le courant et qu'il a dérivé. La passe Est de Toau, où il plongeait, est en effet réputée pour ses courants puissants. Arthaud, elle, est décédée le 9 mars dernier en Argentine, à l'âge de 57 ans, dans un accident d'hélicoptère lors du tournage d'un jeu télévisé, en même temps que la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et cinq membres de l'équipe de production. Rien à voir avec la mer et ses dangers, que la "Petite fiancée de l'Atlantique", elle aussi surdouée de la course au large, avait bravés avec un courage inouï des années durant. Blake lui était l'une des légendes de la voile mondiale. Vainqueur de la Coupe de l'America en 1995 et 1999, il avait aussi gagné la Whitbread Round The World Race (ancêtre de la Volvo Ocean Race) en 1990 et remporté le Trophée Jules-Verne en 1994. Une personnalité immense et sans doute le plus beau palmarès de voile au monde. - Blake victime de pirates - Reconverti dans la lutte pour la protection de l'environnement, Blake est mort le 6 décembre 2011, à l'âge de 53 ans, victime de pirates alors que son bateau, Seamaster (ex-Antarctica de Jean-Louis Étienne et aujourd'hui Tara), était au mouillage dans l'estuaire de l'Amazone. La mer, milieu magnifique et hostile, est beaucoup moins dangereuse que la montagne. Mais derrière les statistiques, la liste des marins disparus en mer est pourtant longue. En France, la disparition de l'icône nationale Eric Tabarly, projeté à l'eau en 1998 par le pic de son cher Pen Duick, en mer d'Irlande, est gravée dans la mémoire collective, comme celle de son ancien équipier et rival Alain Colas, dans la première Route du Rhum, en 1978, à bord de Manureva. Moins connus, les Français Loïc Caradec (1986), Jean Castenet (1986), Daniel Gilard (1987), Olivier Moussy (1988), Paul Vatine (1999, l'Américain Mike Flanagan (1976), le Canadien Gerry Roufs (1997) ou les Britanniques Mike McMullen (1976) et Andrew Simpson (2013) ont également été victimes de leur passion. Pour le dernier c'était dans la baie de San Francisco, à bord du catamaran Artémis, lors des entraînements avant la Coupe de l'America.

