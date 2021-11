Papeete (AFP). Disparition Laurent Bourgnon: le surdoué de la voile océanique

Le navigateur franco-suisse Laurent Bourgnon, porté disparu après une plongée dans l'archipel des Tuamotu (Polynésie française), est l'un des grands noms de la course au large, une discipline qu'il a dominée dans les années 1990. Bourgnon, 49 ans, effectuait une croisière privée sur son voilier avec plusieurs passagers. Ils avaient choisi de plonger près de Toau, un atoll proche de Fakarava, qui compte parmi les sites les plus renommés au monde. La plongée aurait eu lieu dans le lagon, mais à proximité de la passe Est, où les courants peuvent être forts. A l'issue de cette plongée, les autres passagers du bateau l'ont attendu en vain. "Il semble que les croisiéristes sont partis plonger avec le moniteur, tandis que Laurent Bourgnon est parti seul de son côté", a expliqué à l'AFP Marie Baville, directrice de cabinet du Haut-Commissariat. Les membres d'équipage ont eu des difficultés à joindre les secours, Laurent Bourgnon étant le seul à bien connaître les moyens de communication de bord. A 23h00 locale mercredi (11h00 françaises jeudi), les recherches pour le retrouver n'avaient toujours rien donné. Malgré deux passages de l'hélicoptère Dauphin chargé des secours, le premier en fin d'après-midi et le deuxième de nuit, le navigateur restait introuvable. Les recherches par hélicoptère devaient reprendre dès l'aube jeudi avec la participation de plusieurs bateaux. Son voilier est au mouillage dans le lagon de Toau, un atoll peu fréquenté des Tuamotu. Il y faisait escale avec trois membres d'équipage (un moniteur de plongée, un cuisinier et une hôtesse) et quatre croisiéristes. Un skipper venu de l'atoll voisin de Fakarava devait ramener jeudi le voilier et ses passagers. Une enquête a été ouverte pour "disparition inquiétante". -Passionné de multicoques- Laurent Bourgnon, qui a abandonné la compétition océanique depuis plusieurs années, possède l'un des plus beaux palmarès de la voile hauturière, ayant notamment remporté à deux reprises la célèbre Route du Rhum (1994 et 1998). Capable de passer d'un bateau à un autre avec un égal talent, passionné par les multicoques, Bourgnon est unanimement considéré comme un surdoué dans le monde des +voileux+. Aventurier accompli, comme son frère Yvan, qui venait de boucler mardi à Ouistreham (Calvados) un tour du monde en catamaran de sport en naviguant à l'ancienne (sans assistance ni électronique), Laurent Bourgnon possède -outre ceux de skipper- une expertise pluridisciplinaire: pilote d'avions, d'ULM et d'hélicoptères, mécanicien et metteur au point, ingénieur et coureur automobile (rallye-raid). Né le 16 avril 1966 à La-Chaux-de-Fonds, dans les montagnes du Jura suisse, il découvre la mer à l'âge de 4 ans sur le voilier de ses parents à l'occasion d'un périple de deux ans dans les Caraïbes. Adolescent, il effectue, toujours en famille, un tour du monde à la voile de trois ans. En 1986, à l'âge de 20 ans, il réalise, avec son équipier Fred Girald, une première traversée de l'Atlantique sur un catamaran Hobbie 18 de 5,40 m, une aventure jugée un peu folle compte tenu de la taille du bateau, un engin de plage conçu pour naviguer autour de trois bouées. Il enchaîne ensuite sur la Mini Transat, course transatlantique en solitaire sur des monocoques de 6,50 m, finissant 2e en 1987 après avoir gagné la 2e étape sur un bateau de série face à des prototypes a priori plus rapides. L'année suivante (1988), il remporte la Solitaire du Figaro à sa première tentative, devançant notamment Alain Gautier (2e). Un authentique exploit qui va lui donner l'envie de passer à des bateaux plus gros et surtout à des multicoques.

