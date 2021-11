Papeete (AFP). Le navigateur Laurent Bourgnon disparu après une plongée en Polynésie

Le navigateur franco-suisse Laurent Bourgnon, deux fois vainqueur de la Route du Rhum, est porté disparu après une plongée sous-marine aux Tuamotu, mercredi, a indiqué dans la soirée (jeudi matin à Paris) le Haut-commissariat de Polynésie française. Laurent Bourgnon effectuait une croisière privée sur son voilier avec plusieurs passagers. Ils avaient choisi de plonger près de Toau, un petit atoll proche de Fakarava, qui compte parmi les sites de plongée les plus renommés au monde. A l?issue de cette plongée, les autres passagers du bateau l?ont cherché en vain, avant de prévenir à 13h45 le MRCC (centre de secours en Polynésie française, basé à Papeete, à 400 km environ de Toau). Un hélicoptère Dauphin est arrivé sur place à 17h00, tandis que les passagers poursuivaient les recherches avec les deux annexes du voilier. A 19h30, heure locale (07h30 françaises), les recherches n?avaient rien donné. Elles se poursuivront dans la nuit de mercredi à jeudi, le Dauphin étant équipé de matériel de détection nocturne. Frère du navigateur Yvan Bourgnon, Laurent Bourgnon a remporté deux fois la Route du Rhum, prestigieuse course transatlantique en solitaire, en 1994 et 1998.

