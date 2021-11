Les Toulousains de Cats On Trees s'accompagnent d'un nouveau membre "éphémère" dans le troisième extrait de leur album Cats on trees, "Jimmy". Calogéro a participé à la nouvelle version du morceau et se retrouve, dans le clip, entrain de jouer de la gratte sur le toit d'un batiment, équipé pour l'occasion, d'un piano, d'une batterie et d'un ampli.

Calogéro et Cats On Trees vont silloner les routes françaises, belges et suisses tout l'été dans le cadre de sa tournée estivale.