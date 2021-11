Hors Normandie. Un clip d'Ed Sheeran, à vélo dans Londres

Ed Sheeran passe un bel été! Le chanteur a officiellement battu le record de U2 et est devenu l'artiste avec la tournée la plus lucrative de l'histoire!

Grâce à "Divide tour", il a vendu plus de 8,5 millions de places pour un total de plus de 736 millions de dollars! Il dépasse ainsi le 360°tour des Irlandais.

Ed Sheeran a aussi sorti le 12 juillet 2019 un album de collaborations où il chante à 2 et plus avec les artistes qu'il admire, stars ou révélations. Le nouveau titre qu'il révèle s'appelle "Nothing on you", avec le rappeur anglais Dave (rien à voir avec Vanina) et l'Argentin Paulo Londra.

