Bruxelles (AFP). Grèce: toujours pas d'accord avec les créanciers avant une réunion de l'Eurogroupe

La Grèce et ses créanciers n'ont toujours pas trouvé de position commune jeudi et vont chacun présenter des documents avec leur propre position lors d'une nouvelle réunion des ministres des Finances de la zone euro, à cinq jours d'un possible défaut de paiement du pays. "Il y a une série de documents sur lesquels les institutions (créanciers, ndlr) se sont mis d'accord à l'unanimité. Ils vont être transmis aux ministres des Finances de la zone euro et peuvent être la base d'un accord", a indiqué une source européenne au fait des discussions. Dans le même temps, "la partie grecque reste stable sur ses propositions et va les soumettre lors de l'Eurogroupe", qui doit débuter vers 11H30 GMT à Bruxelles, a indiqué une source grecque.

