Miami (AFP). Etats-Unis: le controversé drapeau confédéré retiré du Capitole de l'Alabama

Le drapeau confédéré qui flottait devant le bâtiment du parlement de l'Alabama a été retiré mercredi, a annoncé le gouverneur de cet Etat du sud des Etats-Unis. Avec ses treize étoiles rouges, blanches et bleues, ce drapeau est le symbole de l'héritage du Sud pour ses partisans, et celui du racisme, de l'esclavage et de la théorie de la suprématie blanche pour ses détracteurs. De nombreuses entreprises américaines ont annoncé qu'elles allaient cesser de vendre des produits arborant ce drapeau, après la mort en Caroline du Sud de neuf Noirs tués dans une église emblématique de la communauté afro-américaine. Le tueur présumé, âgé de 21 ans, apparait sur des photos brandissant le drapeau confédéré. "C'est vrai", a répondu Robert Bentley, gouverneur de l'Alabama, au site d'informations AL.com qui l'interrogeait sur son ordre de retrait du drapeau d'un monument confédéré au Capitole situé à Montgomery, la capitale de l'Etat. Il a expliqué que sa décision découlait seulement "en partie" de la tuerie de la semaine dernière à Charleston. "C'est la bonne chose à faire. Nous sommes confrontés à des problèmes importants dans cet Etat au sujet du budget et d'autres dossiers que nous devons régler. Celui-ci (le drapeau confédéré, ndlr) pourrait devenir une distraction importante", a-t-il justifié. "Ma décision a été que le drapeau devait être retiré". La bannière controversée a été abaissée mercredi matin par deux employés municipaux sans protocole particulier, a indiqué le site d'informations. Dans le Mississipppi, seul Etat américain dont le drapeau contient la bannière confédérée dans le coin supérieur gauche, plus de 50.000 personnes ont signé une pétition pour demander de la retirée, avec le soutien de plusieurs élus conservateurs. "Après réflexion et prière, je pense maintenant que le drapeau devra être mis dans un musée et remplacé par un autre qui unira davantage les habitants du Mississippi", a affirmé le sénateur républicain des Etats-Unis Roger Wicker. Ce descendant de soldat confédéré a ajouté qu'il ne considérait pas le drapeau comme offensant. "Mais il apparaît de plus en plus clairement que beaucoup de mes concitoyens pensent différemment et que le drapeau donne de plus en plus une fausse impression de notre Etat aux autres", a-t-il expliqué. Le sénateur républicain des Etats-Unis Thad Cochran s'est lui aussi prononcé en faveur d'un "nouveau drapeau" parce que "nous devons chercher l'unité et pas la division dans les symboles de notre Etat". Le gouverneur démocrate de Virginie (est) Terry McAuliffe avait annoncé mardi qu'il allait interdire le drapeau sur les plaques d'immatriculation des voitures. Ces propositions font suite à la demande lundi, par la gouverneure de Caroline du Sud, de retirer le drapeau confédéré qui flotte devant le parlement local. Déplorant un "symbole qui divise", la républicaine Nikki Haley avait en effet estimé que "150 ans après la fin de la Guerre de Sécession, le temps est venu" de retirer le drapeau, "même s'il fait partie de notre histoire". A Columbia, capitale de la Caroline du Sud, le corps du pasteur Clementa Pinckney, tué avec huit autres personnes mercredi dernier dans l'église Emanuel, a été exposé mercredi au parlement. Les funérailles des victimes commenceront jeudi. Vendredi, le président Barack Obama prononcera l'éloge funèbre du pasteur.

